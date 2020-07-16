Guelor Kanga, Trabzonspor'u istiyor!

16 Temmuz 2020 Perşembe - 7:27
Trabzonspor son dakika transfer haberi. Trabzonspor
'un uzun süredir Bordo Mavili formayı giydirmek istediği Guelor Kanga, transfere yeşil ışık yaktı. Daha önce Çek basınına konuşan Kanga, ''Trabzonspor’la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa, neden olmasın'' açıklamasını yapmıştı.
'Trabzonspor'a transfer olmak istiyorum'
Şimdi de Gabonreview'e Trabzonspor hakkında demeç veren tecrübeli oyuncu, Karadeniz
devine transfer olmak istediğini açıkladı. Sparta Prag'ın yeni sözleşme teklifini reddeden Kanga, ''Gelişmeler halinde duruma bakacağım. Şu an neler olacağını bilmiyorum ama Trabzonspor'a transfer olmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.