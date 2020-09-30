Guilherme Göztepe'ye, Alpaslan Öztürk Trabzonspor'a

Göztepe, Trabzonspor'la yollarını ayırıp geçen cuma günü İzmir'e gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ile her konuda anlaştı. İzmir ekibinde transferin en gözde oyuncularından biri olan Alpaslan Öztürk'ün ise Trabzonspor'a gideceği iddia edildi.

30 Eylül 2020 Çarşamba - 13:26
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Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında cumartesi günü sonuncu sırada yer alan son şampiyon Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılılar Trabzonspor'la yollarını ayırıp geçen cuma günü İzmir'e gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ile her konuda anlaştı. İzmir'de sağlık kontrolünden geçen deneyimli oyuncuya ev dahi tutuldu. Guilherme'nin Trabzonspor'dan bir miktar alacağı olduğu ve parasını tahsil eder etmez Göztepe ile resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı.
 
ALPASLAN ÖZTÜRK, TRABZONSPOR'A GİDİYOR
Göztepe'de transferin en gözde oyuncularından biri olan Alpaslan Öztürk'ün ise Trabzonspor'a gideceği iddia edildi. Bordo-mavili kulübün 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe'nin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları bildirildi. Alpaslan'ın da Başkan Mehmet Sepil'e Trabzonspor formasını giymek istediğini söylediği ileri sürüldü. Bu transferin de hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.
 
Öte yandan Başakşehir maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren İzmir ekibinde sağ dizinden sakatlanan yeni transfer Nwobodo idmanda yer almadı. Nwobodo 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
 
 

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Etiketler: Guilherme Göztepe Alpaslan Öztürk Trabzonspor
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