Güle güle Bilic!

Premier Lig'de 11 haftada sadece 1 galibiyet alan Bilic ile yollar ayrılıyor.

07 Aralık 2020 Pazartesi - 12:14
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Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan ve gösterdiği başarı sonrasında Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın başına getirilen Slaven Bilic, buradan West Bromwich Albion'un yolunu tutmuştu.
 
Geçtiğimiz sezon takımını Premier Lig'e çıkaran Hırvat hoca bu sezon istediği sonuçları elde edemedi. Premier Lig'de sadece 1 galibiyeti bulunan Albion, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak sadece 4 puan toplayabildi ve 19. sırada yer aldı.
 
West Bromwich'in yöneticileri Slaven Bilic'in durumunu değerlendirmek için toplandı. Hırvat menajerle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
 

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Etiketler: bilic wba
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