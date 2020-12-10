Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun'un silahla yaralanmasına ilişkin flaş gelişme!

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun'un silahla yaralanmasıyla ilgili bir şüpheli daha gözaltına alındı.

AA 10 Aralık 2020 Perşembe - 11:00
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Olgun'un dün akşam saatlerinde  kulüp tesislerinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmanın devam  ettiği bildirildi.
 
Saldırıyı gerçekleştiren İ.K'nın dün gece yakalandığı belirtilen  açıklamada, "Görgü tanıklarının da ifadesine göre silahlı saldırı anında İ.K. ile  birlikte olan ve olay yerinden birlikte kaçan M.E. de Yukarı Alıçlı köyü  civarında saklandığı alanda kolluk kuvvetlerimizce yakalanmıştır." ifadesine yer  verildi.
 
 
Açıklamada, silahlı saldırıyla ilgili tahkikatın adli makamlarca  yürütüldüğü kaydedildi.
 
Saldırıda başından, karnından ve bacağından yaralanan Olgun'un  Gümüşhane Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
 

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Etiketler: Gümüşhanespor Kulübü başkan saldırı
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