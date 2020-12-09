Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Olgun'a silahlı saldırı!

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

DHA/İHA 09 Aralık 2020 Çarşamba - 20:06 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 20:46
İLGİLİ HABERLER
PSG - Başakşehir: 5 - 1 Paris Saint Germain - Başakşehir maçı öncesi UEFA'ya flaş talep Rıdvan Dilmen duyurdu! Webo'nun kırmızı kartı iptal oldu "Başakşehir çok kararlı bire duruş sergiledi" Akhisarspor’da Cem Kavçak görevinden istifa etti

Olay, saat 19:00 sıralarında Gümüşhanespor Tesislerinde meydana geldi. Tesislere gelen 2 kişi başkan Olgun'la görüşmek istedi. Makam odasına giren 2 kişi tartıştığı Olgun'a tabancayla ateş etti. Olayda vücuduna kurşun isabet eden Olgun ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken, Olgun kulüp çalışanlarınca Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olgun'un hayati tehlikesi sürüyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Gümüşhanespor silahlı saldırı Vahit Olgun
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Paris'te tarihi anlar! Herkes diz çöktü ve... Paris'te tarihi anlar! Herkes diz çöktü ve...
Ve Galatasaray transfer görüşmelerine başladı!Ve Galatasaray transfer görüşmelerine başladı! Bir 'Merseyside' derbisinde kendisine muz atılmıştı! Irkçı hakemi savunduBir 'Merseyside' derbisinde kendisine muz atılmıştı! Irkçı hakemi savundu Irkçı hakem hakkında olay yaratan Fatih Terim gerçeği!Irkçı hakem hakkında olay yaratan Fatih Terim gerçeği!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.