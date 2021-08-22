Güney Amerika'dan bomba iddia! Facundo Galatasaray'a...

Uruguay basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray 21 yaşındaki orta saha Facundo Torres ile ilgileniyor.

22 Ağustos 2021 Pazar - 14:53
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Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. Uruguay basınına göre Penarol formasını giyen Facundo Daniel Torres'i isteyen kulüpler arasında Galatasaray da bulunuyor.
 
Haberde, Villarreal'in de 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için devrede olduğu ve Torres'in İspanya'ya gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi. Uruguay'daki bir başka kaynak ise genç yıldızla Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini öne sürdü.
 
Penarol ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Facundo Torres her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor.
 
7 kez Uruguay Milli Takımı'nda oynayan genç yıldız sol ayağını çok etkili kullanıyor. İddialara göre Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, milli takımdan arkadaşı olan Torres'in transferi için devreye girmiş durumda.
 
Bu sezon transferde genç ve geleceği parlak isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar'ın Uruguaylı yıldız için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülüyor. Torres'i scout ekibinin uzun süredir izlediği öğrenildi.

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Etiketler: facundo torres galatasaray
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