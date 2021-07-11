Güney Amerika'nın en büyüğü Arjantin!

Copa Amerika finalinde Brezilya'yı deviren Arjantin Güney Amerika'nın en büyüğü oldu.

11 Temmuz 2021 Pazar - 7:49
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Kupa Amerika finalinde rakibi Brezilya’yı 1-0 yenen Arjantin şampiyon oldu.
 
Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 1-0 kazanarak Kupa Amerika'yı 28 yıl sonra kazandı.
 
Maçın tek golünü 22. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu Angel Di Maria attı. 
 
Böylece üç kez Kupa Amerika finali, bir kez de Dünya Kupası finali oynayan ve kaybeden Lionel Messi, ilk kez Arjantin'le kupa kazanma başarısı gösterdi. 
 
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen turnuvaya Brezilya ev sahipliği yaptı.
 
ARJANTİN BREZİLYA: 1-0 
 
GOL: 22' Di Maria (Arjantin)
 
Arjantin - Brezilya ilk 11'ler:
 
Arjantin: Martinez, Montiel, Romero, Otamendi, Acuna, Paredes, De Paul, Lo Celso, Di Maria, Lionel Messi, Lautaro Martinez
 
Brezilya: Ederson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lod,, Casemiro, Fred, Paqueta, Everton, Richarlison, Neymar

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Etiketler: copa amerika brezilya arjantin
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