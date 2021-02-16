Güntekin Onay Süper Lig'in en iyi iki orta sahasını açıkladı!

beİN SPORTS yorumcularından Güntekin Onay, Gençlerbirliği - Beşiktaş maçından sonra 'Luiz Gustavo ve Josef de Souza Süper Lig'in en iyi iki orta sahası' dedi.

16 Şubat 2021 Salı - 8:25
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Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği mücadelede oynadığı oyunla alkış alan isimlerin başında Josef de Souza geliyordu.
 
Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan ve takımın iskeletinde önemli bir yer edinen Brezilyalı oyuncu, defansif katkısının yanında Ankara'da Cenk Tosun'un attığı son golde asist de yaparak öne çıktı.
 
Karşılaşmada yüzde 83 pas isabeti ile oynayan tecrübeli isim, 9 ikili mücadelenin 7'sinden de başarıyla ayrıldı. 3 top kazanan Josef, 7 kez pas arası yaparken, 2 kez de rakip ceza alanında topla buluştu.
 
"LUIZ GUSTAVO İLE EN İYİSİ"
 
Güntekin Onay da Josef için, "Josef de Souza, Luiz Gustavo ile birlikte ligin en iyi orta saha oyuncusu." yorumunu yaptı.
 
Feyyaz Uçar ise Josef'i maçın adamı seçerken, "Bana göre maçın adamı Josef. Oyunun çok kritik gittiği dakikalarda, hücumda kaybedilen toplarda çok güzel müdahaleler yaptı. Tek başına bir kale gibi mücadele etti. Gençlerbirliği diri, arzulu geliyordu, tehlikeli geliyordu, saha ağırdı. O dakikalarda Josef inanılmaz doğru yerlerde durarak, her oyuncunun kademesine girerek hücumların gelişmesine engel oldu." değerlendirmesinde bulundu.
 
Josef de Souza'nın maç istatistikleri
 
Süre: 90
Asist: 1
Topla buluşma: 101
Pas isabeti: Yüzde 83
Şut pası: 3
İkili mücadele: 7/9
Top kapma: 3
Pas arası: 7
Sahipsiz top kazanma: 13

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Etiketler: güntekin onay josef de souza luiz gustavo
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