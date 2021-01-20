Günün bomba iddiası! 'İlkay Gündoğan Galatasaray forması giyecek'

Alman Sport-1 kanalında yapılan yorumlara göre Mesut Özil'den sonra İlkay Gündoğan da Süper Lig'e transfer olacak ve yıldız futbolcu Galatasaray forması giyecek.

20 Ocak 2021 Çarşamba - 8:32
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Mesut Özil çocukluğunun takımı Fenerbahçe'ye transfer olması Almanya'da ciddi bir gündem yarattı. Alman basını, ülkede yetişen Türk gençlerinin Bundesliga takımlarını değil de Türk takımlarını tutmalarını masaya yatırdı.
 
Alman Sport-1 kanalında, Almanya'da yetişen İlkay Gündoğan ile Hakan Çalhanoğlu'nun da Galatasaraylı oldukları hatırlatıldı. Programda, "Birkaç sezon içinde İlkay'ı da Galatasaray formasıyla görebiliriz" yorumu yapıldı.
 
M. City'de oynayan İlkay daha önce, "Galatasaray'ın 2000 yılında Avrupa'daki başarılarıyla büyüdüm" açıklaması yapmıştı.

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Etiketler: Galatasaray İlkay Gündoğan
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