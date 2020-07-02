Günün Canlı Maç Yayınları (02.07.2020)

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

15:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Sayanov, Denis

15:00 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei

15:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Nikulin, Sergey

15:30 LP Petrochenko, Dmitry - Zhurba, Nikolai

15:30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Grebenyuk, Bogdan

15:30 LP Arutiunyan, Artem - Poletaev, Igor

16:00 LP Homutov, Serguei - Arutiunyan, Artem

16:00 LP Sayanov, Denis - Petrochenko, Dmitry

16:00 LP Nikulin, Sergey - Volkov, Aleksandr Dmitrie

16:30 LP Poletaev, Igor - Matveev, Igor

16:30 LP Grebenyuk, Bogdan - Kolesnikov, Dmitriy

16:30 LP Zhurba, Nikolai - Ilyukhin, Evgeniy

17:00 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem

17:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Petrochenko, Dmitry

17:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie

17:30 LP Nikulin, Sergey - Grebenyuk, Bogdan

17:30 LP Sayanov, Denis - Zhurba, Nikolai

17:30 LP Homutov, Serguei - Poletaev, Igor

20:30 İS1 Eibar - Osasuna

20:30 İS1 Real Sociedad - Espanyol

21:30 AL1P Werder Bremen - Heidenheim

23:00 İS1 Real Madrid - Getafe

Barcelona'nın puan kayıpları ve Real Madrid'in firesiz ilerleyişi sonrası zirveye kurulması!

Eibar, Osasuna'yı konuk ederken; Real Sociedad da Espanyol'u ağırlayacak...

Lider Real Madrid, Getafe'yi yenip Barça ile puan farkını açmak istiyor...

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Almanya'da ligler sona erdi, sıra Play-out/off maçlarında!

Bundesliga'yı 16. sırada bitiren Bremen, Play-out/off ilk maçında 2. Bundesliga'nın 3.'sü Heidenheim ile oynayacak...

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