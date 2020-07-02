Günün Canlı Maç Yayınları (02.07.2020)

Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere cuma gününden başlayarak hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

02 Temmuz 2020 Perşembe - 14:18
İLGİLİ HABERLER
Günün En Çok Oynanan Maçları Valencia - Athletic Bilbao karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da! Real Betis - Villarreal karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da! Günün Canlı Maç Yayınları (01.07.2020) Günün Canlı Maç Yayınları (30.06.2020)

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

15:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Sayanov, Denis
15:00 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei
15:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Nikulin, Sergey
15:30 LP Petrochenko, Dmitry - Zhurba, Nikolai
15:30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Grebenyuk, Bogdan
15:30 LP Arutiunyan, Artem - Poletaev, Igor
16:00 LP Homutov, Serguei - Arutiunyan, Artem
16:00 LP Sayanov, Denis - Petrochenko, Dmitry
16:00 LP Nikulin, Sergey - Volkov, Aleksandr Dmitrie
16:30 LP Poletaev, Igor - Matveev, Igor
16:30 LP Grebenyuk, Bogdan - Kolesnikov, Dmitriy
16:30 LP Zhurba, Nikolai - Ilyukhin, Evgeniy
17:00 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem
17:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Petrochenko, Dmitry
17:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie
17:30 LP Nikulin, Sergey - Grebenyuk, Bogdan
17:30 LP Sayanov, Denis - Zhurba, Nikolai
17:30 LP Homutov, Serguei - Poletaev, Igor
20:30 İS1 Eibar - Osasuna
20:30 İS1 Real Sociedad - Espanyol
21:30 AL1P Werder Bremen - Heidenheim
23:00 İS1 Real Madrid - Getafe

Barcelona'nın puan kayıpları ve Real Madrid'in firesiz ilerleyişi sonrası zirveye kurulması!

Eibar, Osasuna'yı konuk ederken; Real Sociedad da Espanyol'u ağırlayacak...

Lider Real Madrid, Getafe'yi yenip Barça ile puan farkını açmak istiyor...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Almanya'da ligler sona erdi, sıra Play-out/off maçlarında!

Bundesliga'yı 16. sırada bitiren Bremen, Play-out/off ilk maçında 2. Bundesliga'nın 3.'sü Heidenheim ile oynayacak...

Almanya'da futbol keyfi CANLI İZLE artısıyla Misli.com'da!

Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin... 

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!

 

 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'ye sürpriz transferler! Başkan açıklamıştı... Fenerbahçe'ye sürpriz transferler! Başkan açıklamıştı...
Onyekuru Galatasaray'dan ayrıldı! Kulüpten açıklama...Onyekuru Galatasaray'dan ayrıldı! Kulüpten açıklama... Mehmet Demirkol: Fenerbahçe'yle birlikte büyüyecek bir teknik direktör ihtiyacı varMehmet Demirkol: Fenerbahçe'yle birlikte büyüyecek bir teknik direktör ihtiyacı var Cengiz Ünder'in menajeri resmen açıkladı: Devler peşinde!Cengiz Ünder'in menajeri resmen açıkladı: Devler peşinde!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.