Günün Canlı Maç Yayınları (16.07.2020)

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

18:00 RSP FC Ufa - Dinamo Moskova

18:00 RSP Rubin Kazan - FK Rostov

19:30 İS1 Eibar - Real Valladolid

20:30 RSP FC Tambov - Sochi

22:00 İS1 Athletic Bilbao - Leganes

22:00 İS1 Celta Vigo - Levante

22:00 İS1 Getafe - Atletico Madrid

22:00 İS1 Real Betis - Alaves

22:00 İS1 Real Sociedad - Sevilla

22:00 İS1 Valencia - Espanyol

Real Madrid ve Barcelona'nın şampiyonluk yarışı Misli.com'da!

Barcelona, Osasuna'yı konuk edecek ve 3 puan dışında hiçbir sonuç işine yaramıyor...

Real Madrid, Villarreal'i yenerse şampiyon olacak! Barcelona maçından gelecek sonucu umursamadan...

Ligde kalmak için çırpınan Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, Leganes'i ağırlarken; 5 maçtır suskun olan Enes Ünal'ın takımı Real Valladolid ise Eibar deplasmanında olacak...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Zenit'in şampiyonluğunu ilan ettiği Rusya Premier Liga keyfi de Misli.com'da!

Moskova derbisinde Lokomotiv ile CSKA kozlarını paylaşacak...

Ligde kalmak için çırpınan Tambov, Sochi karşısında 3 puan hedefliyor...

Hafta sonu geldiğinde ise Güney Kore K-1 Lig maçlarıyla da keyfine keyif kat!