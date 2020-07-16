Günün Canlı Maç Yayınları (16.07.2020)

16 Temmuz 2020 Perşembe - 9:40
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
18:00 RSP Rubin Kazan - FK Rostov
19:30 İS1 Eibar - Real Valladolid
20:30 RSP FC Tambov - Sochi
22:00 İS1 Athletic Bilbao
- Leganes
22:00 İS1 Celta Vigo - Levante
22:00 İS1 Getafe - Atletico Madrid
22:00 İS1 Real Betis - Alaves
22:00 İS1 Valencia - Espanyol
Real Madrid ve Barcelona'nın şampiyonluk yarışı Misli.com'da!
Barcelona, Osasuna'yı konuk edecek ve 3 puan dışında hiçbir sonuç işine yaramıyor...
Real Madrid, Villarreal'i yenerse şampiyon olacak! Barcelona maçından gelecek sonucu umursamadan...
Ligde kalmak için çırpınan Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, Leganes'i ağırlarken; 5 maçtır suskun olan Enes Ünal'ın takımı Real Valladolid ise Eibar deplasmanında olacak...
İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
Zenit'in şampiyonluğunu ilan ettiği Rusya
Premier Liga keyfi de Misli.com'da!
Moskova derbisinde Lokomotiv ile CSKA kozlarını paylaşacak...
Ligde kalmak için çırpınan Tambov, Sochi karşısında 3 puan hedefliyor...
Hafta sonu geldiğinde ise Güney Kore
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