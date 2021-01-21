Günün En Çok Oynanan Maçları!

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

21 Ocak 2021 Perşembe - 13:22 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 13:28
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Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Toplam Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi bülteninde bulunan Fatih Karagümrük - Beşiktaş mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Beşiktaş şu anda ligin seyir zevki en yüksek takımı. Derbide beklediğimiz gibi Galatasaray’ı da mağlup etmeyi başardılar. Son derece formda ve ayaklara yere sağlam basan, orta saha hattı güçlü iyi bir Beşiktaş takımı var. Karagümrük de gerçekten bu sezon sürpriz skorlara imza atan bir takım. Karagümrük’te Balkovec ile Roco cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Karşılaşmanın Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olması da Beşiktaş’ın lehine olacaktır. Çünkü fiziki şartları itibarı ile normal bir stat! G.Saray maçının oynandığı Esenyurt Stadı fiziki açıdan büyük takımların sıkıntı yaşayabileceği bir stattı. Ben Beşiktaş kazanır görüşündeyim.

Sivasspor - Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı Sivasspor - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i karşılaşmada Fenerbahçe’nin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Fenerbahçe, oynadığı son 5 lig maçını da kazandı. Mesut Özil takviyesi de takıma hava katacaktır. Kart cezalısı Ozan Tufan dışında sakatlığı bulunan Perotti, Sinan Gümüş ve Ferdi de yok. Yeni transfer Szalai ise kadroya alınmadı. Sivasspor, ön tarafta tehlikeli bir takım. Fenerbahçe’ye karşı fileleri havalandırmalarını bekliyorum. Karşılıklı goller olur.

BB Erzurumspor - Alanyaspor: Maç Sonucu 2

Günün öne çıkan son karşılaşması Süper Lig bülteninde yer alan BB Erzurumspor - Alanyaspor karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %15’i karşılaşmada konuk ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Erzurumspor ligin dibinden çıkmak adına büyük bir mücadele gösteriyor. Beklediğimiz gibi Kasımpaşa karşısında skor da buldular, galibiyeti de aldılar. Bu karşılaşmada da Erzurumspor’un gol bulacağını ve bu durumun maçta karşılıklı goller izlememizi sağlayacağını düşünüyorum.

 

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Etiketler: Misli.com Süper Lig Fenerbahçe Karagümrük Alanyaspor Beşiktaş Sivasspor
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