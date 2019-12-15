Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş – Yeni Malatyaspor: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %39’u iddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek karşılaşma için Kara Kartal’dan evinde galibiyet bekliyor.

Misli.com ’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için Evren Göz’ün Yorumu

Formda Beşiktaş , etkili hücum silahları bulunan Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç ile ilgili ilk tahminim 2.5 gol üstü olur.

Atak oynamak isteyecek iki takımı düşünürsek KGV seçeneği de gayet kullanışlı.

Ayrıca Beşiktaş'ın zorlansa da maçı kazanacağını düşünüyorum.

Arsenal – Manchester City: 2,5 Gol Üstü

Misli.com ’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Emery ile yollarını ayırdıktan sonra geçici olarak takımın başına kulübün efsanevi oyuncularından Ljungberg'i getiren Arsenal 'de beklenen kıpırdanmadan söz etmek pek mümkün değil. Geçtiğimiz hafta kazanarak biraz olsun toparlanan bir Arsenal var. Manchester City ise şampiyonluk modundan çıktıktan sonra eski konsantrasyonunu kaybetti. Takım bahsi yapmanın riskli olduğunu düşünüyorum. Beklentim gollü bir mücadele.

Fiorentina – Inter: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %50’si İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek karşılaşması için Inter’den rakip sahada galibiyet bekliyor.

Fiorentina için olumlu düşüncelere sahip olmadığımı yinelemek istiyorum. Son 4 maçını kaybeden ve 5 maçtır kazanamayan bir Fiorentina var. Sıkıntının başlıca sebebi, kadro derinliğindeki eksikler. İnter, Devler ligine hüzünlü bir veda yaşadı. Fakat bu yıl için alternatifi az olan kadroda Devler ligi yükü, ligi riske edebilirdi. Ev sahibi ekipte Pezzella, tek eksik. İnter’de Gagliardini, Sanchez, Barella ve Sensi, sakat olan isimler. Fiorentina, formsuz ve öz güvenini yitirmiş durumda. İnter, liderliği kolay bırakacak durumda değil. Kalite farkı ortaya çıkacaktır. İnter galibiyeti bekliyorum.

Valencia – Real Madrid: Maç Sonucu 2

Misli.com ’da günün en çok tercih edilenleri arasında yer alan bu maça M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu