Günün En Çok Oynanan Maçları

15 Aralık 2019 Pazar - 14:43
| Son Güncelleme : 15 12 2019 - 14:50
Beşiktaş – Yeni Malatyaspor: Maç Sonucu 1
Misli.com
üyelerinin %39’u iddaa
bülteninde Tek Maç oynanabilecek karşılaşma için Kara Kartal’dan evinde galibiyet bekliyor.
Formda Beşiktaş
, etkili hücum silahları bulunan Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç ile ilgili ilk tahminim 2.5 gol üstü olur.
Atak oynamak isteyecek iki takımı düşünürsek KGV seçeneği de gayet kullanışlı.
Ayrıca Beşiktaş'ın zorlansa da maçı kazanacağını düşünüyorum.
Arsenal – Manchester City: 2,5 Gol Üstü
Misli.com
üyelerinin %23’ü, Tek Maç ve Canlı Bahis
oynanabilecek karşılaşmada 2,5 golden fazlasının olacağı düşüncesinde.
Emery ile yollarını ayırdıktan sonra geçici olarak takımın başına kulübün efsanevi oyuncularından Ljungberg'i getiren Arsenal
'de beklenen kıpırdanmadan söz etmek pek mümkün değil. Geçtiğimiz hafta kazanarak biraz olsun toparlanan bir Arsenal var. Manchester City ise şampiyonluk modundan çıktıktan sonra eski konsantrasyonunu kaybetti. Takım bahsi yapmanın riskli olduğunu düşünüyorum. Beklentim gollü bir mücadele.
Fiorentina – Inter: Maç Sonucu 2
Misli.com
üyelerinin %50’si İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek karşılaşması için Inter’den rakip sahada galibiyet bekliyor.
Fiorentina için olumlu düşüncelere sahip olmadığımı yinelemek istiyorum. Son 4 maçını kaybeden ve 5 maçtır kazanamayan bir Fiorentina var. Sıkıntının başlıca sebebi, kadro derinliğindeki eksikler. İnter, Devler ligine hüzünlü bir veda yaşadı. Fakat bu yıl için alternatifi az olan kadroda Devler ligi yükü, ligi riske edebilirdi. Ev sahibi ekipte Pezzella, tek eksik. İnter’de Gagliardini, Sanchez, Barella ve Sensi, sakat olan isimler. Fiorentina, formsuz ve öz güvenini yitirmiş durumda. İnter, liderliği kolay bırakacak durumda değil. Kalite farkı ortaya çıkacaktır. İnter galibiyeti bekliyorum.
Valencia – Real Madrid: Maç Sonucu 2
Misli.com’da günün en çok tercih edilenleri arasında yer alan bu maça M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu
Valencia çok formda. Ligde ve Avrupa
’da gayet iyi gidiyorlar. Ajax
’I Hollanda
’da yenmek büyük iş. Real de hafta içindeki El Clasico maçı öncesinde kayıp istemiyor. Ekim 19’dan bu yana kaybetmediler. Gollü geçme ihtimali yüksek maçlardan.