Günün En Çok Oynanan Maçları

Atalanta - Napoli: 2,5 Gol Üstü

Serie A’da heyecan soluksuz sürüyor… Ara sonrası 3’te 3 yapan Atalanta, Şampiyonlar Ligi mücadelesini sürdürürken, Napoli de 2’de 2 yaptı. Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç öncesi kuponlarını oluşturan üyelerin %26’sı tercihini 2,5 Gol Üstü’nden yana kullanmış durumda… %23’le Karşılıklı Gol Var en yakın diğer tercih!

Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu:

Napoli’nin tempolu oyunda etkin gol ayaklarıyla avantajlı olduğunu Spal karşısında gördük. Yenilen gole hemen tepki verdiler ve skor üstünlüklerini koruyarak kazandılar. Atalanta, Serie A gol rekoru egale etmek için son sürat yoluna devam ediyor. Önümüzdeki sezon için devler ligi bileti cepte. Risk yok, öz güven var. Atalanta varsa, gol var.. Gol bahisleri için öncelikli tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak.



Real Madrid - Getafe: Maç Sonucu 1

Barcelona’nın kayıpları sonrası liderlik koltuğuna oturan Real Madrid şampiyonluğa ulaşma çabası verirken, maçlarını hem Misli.com’da Canlı olarak izleyebileceksiniz, hem de bu maçta Canlı Bahis yapabileceksiniz. Misli.com üyeleri maç önü bahislerinde %45 ile ev sahibi bu maçı da kazanır derken, %24’lük kesim 2,5 Gol Üstü tercihinde bulunmuş.

Misli.com Yazarı M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu:

Barcelona’nın A.Madrid ile berabere kalması, Real Madrid için puan farkını 4’e çıkartma fırsatı doğurdu. Getafe nihayet ara sonrasında 5.maçta kazanabildi ama kazandığı rakip de bu dönemin en kötüsü Sociedad. Şampiyonluk yolunda Real için bulunmaz gün. Benzema çok formda. Handikaplı ev sahibi oynanacak bir maç.

Manchester City - Liverpool: Maç Sonucu 1

Premier Lig’de her ne kadar Liverpool şampiyonluğunu ilan etmiş de olsa heyecan fırtınası bitmez! Haftanın kapışmasında M. City’nin şampiyonu konuk ettiği maça Misli.com’da Canlı Bahis oynama imkanı mevcut… Maç öncesinde kuponlarını oluşturan Misli.com üyelerinin %26’sı City kazanır derken, %24’ü Karşılıklı Gol’lerden yana…

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu:

Liverpool’un şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra artık ligde kalan maçlar tamamen formalite niteliği taşıyor Merseyside ekibi için. Tabii yine de çok fazla forma şansı bulamayan ve kadrodaki genç oyuncular için kalan maçlar bir anlamda fırsat. Manchester City büyük ölçüde sezonu 2. sırada bitirecek ama ilk maçta kaybettiği Liverpool’a karşı, yani şampiyona karşı iç sahada bir galibiyet almak onlar için de çok kıymetli. Pep Guardiola’nın öğrencilerinin galibiyete uzanmasını bekliyorum.