Günün En Çok Oynanan Maçları

Galatasaray – Trabzonspor: Maç Sonucu 2

İddaa bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Galatasaray – Trabzonspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %29’u Bordo Mavili ekibin kazanacağı görüşünde. Heyecan dolu derbide diğer öne çıkan bahisler ise karşılıklı gol ve 2.5 gol üzeri seçenekleri.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Gerçekten teknik direktör Fatih Terim’in kalan haftalarda işi çok ama çok zor! Birçok yıldızının sakat ve cezalı olması nedeniyle kadro kurmakta haftalardır zorlanan Terim, bu kez de hücumda en önemli silahı Onyekuru’dan gelen haberle sarsıldı. Kiralama sözleşmesi biten ve Monaco’nun geri çağırdığı Onyekuru bu hafta 3 antrenmanı kaçırdı. Galatasaray kulübü bu krizi çözmeye çalışsa da şu ana kadar olumlu sonuç alınamadı. Trabzonspor maçında Onyekuru da oynayamayacak. Bu da Galatasaray adına 90 dakikanın zorluğunu bir kat daha arttıracak. Trabzonspor’da ise Nwaekeme ile Ekuban’ın oynama ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor. Oyun ve ortaya konan futbol anlamında da Trabzonspor bana göre Galatasaray’ın üstünde bir takım. Şu anda Galatasaray’ın eksikleri, Trabzonspor için şampiyonluk yarışında sezonun maçına çıkıyor olması, bordo mavililerin fizik olarak da daha iyi bir takıma sahip olmaları deplasman ekibini avantajlı kılıyor. Ben Trabzonspor’un bu maçı kazanacağı görüşündeyim.

Inter – Bologna: Maç Sonucu 1

Serie A’da günün öne çıkan maçında Inter ile Bologna karşı karşıya gelirken bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %57’si ev sahibinin maçtan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Brescia karşısında gelen 6 gollü galibiyet İnter adına önemli bir kazanç. Moral anlamında üst seviyelere ulaştıracak bir maç sonrası Bologna gibi sistemli bir takım karşısında kuşkusuz avantaj yaratacak. Bologna, rakibin oyun tercihlerine göre kozunu kullanan bir takım. İnter ara sonrasındaki ofansif tercihlerini devam ettirecektir. Bologna, oyuna skorla katılır. Gollü bir mücadele bekliyorum. Tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak.

Villarreal – Barcelona: Maç Sonucu 2

İddaa programı La Liga bülteninde günün öne çıkan maçlarından Villarreal – Barcelona karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri %54’le Barcelona’dan yana. Misli.com’dan canlı seyredebileceğiniz mücadelede karşılıklı gol ve 2.5 üst seçenekleri de diğer öne çıkan bahisler olarak göze çarpıyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Villarreal pandemi dolayısı ile verilen ara sonrasında 6 maçta 5 galibiyetle Şampiyonlar Ligi potasına yaklaştı. Barcelona düşüşte ve son maçta Atletico karşısında berabere kaldı. Bu maçta Gol Var bahsi ideal.