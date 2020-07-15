Günün En Çok Oynanan Maçları

AC Milan – Parma: Maç Sonucu 1

İtalya Serie A’da karantina dönüşü aldığı sonuçlarla dikkat çeken Milan evinde Parma ile karşı karşıya gelirken bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %38’i ev sahibi galibiyetine oynuyor.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Milan’ın oyun temposundaki yükselişi Napoli karşısında da devam etti. Üçüncü bölgede olmadıkları kadar iyiler ve tempolu oyunda seyir zevki veriyorlar. Parma, başarılı bir kontra atak takımı. Ara sonrası oynadıkları tüm maçlarda skor buldular ve kalelerinde gol gördüler. Golü seven ve bulan iki takımın mücadelesinde karşılıklı gol var bahsini değerlendirmek gerekiyor.

Arsenal – Liverpool: Karşılıklı Gol Olur

Misli.com’da günün en çok tercih edilen maçlarından Arsenal – Liverpool karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü her iki ekibin de gol atacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay’ın Tercihi

Liverpool şampiyon olduktan sonra doğal olarak biraz frene bastı. Eskisi kadar motive olduklarını söylemek zor. Rakip Arsenal olduğu için biraz daha etkili olabilirler. Ancak kötü geçen sezonda şampiyonu devirmek Arsenal için önemli. İki takımın da skor bulabileceği bir maç bekliyorum.

Sassuolo – Juventus: Maç Sonucu 2

İddaa programı Serie A bülteninde günün bir diğer öne çıkan maçı Sassuolo – Juventus karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %24’ü konuk ekibin galibiyetinden yana.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Atalanta karşısında zorlanan bir Juventus vardı. Milan maçında da savunmada sorunlar yaşadıklarını gördük. Sassuolo, Atalanta’dan sonra ofansif oyunda ligin en iyi takımı. Tabi bu durum pandemi sonrası için geçerli. Her maçta skor bulan iki takım yine gollerle karşımıza çıkacak. Öncelikli tercih karşılıklı gol var bahsi olmalı.