Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

16 Temmuz 2020 Perşembe - 16:12
İLGİLİ HABERLER
Günün Canlı Maç Yayınları (16.07.2020) Yeni Malatyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da! Konyaspor - Başakşehir karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da! Günün En Çok Oynanan Maçları Athletic Bilbao - Sevilla karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Real Madrid – Villarreal: Maç Sonucu 1
 
La Liga’da şampiyonluğunu ilan etmek üzere olan Real Madrid evinde Villarreal ile karşı karşıya geliyor. Misli.com’dan canlı bahis yaparken aynı zamanda canlı izleyebileceğiniz mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i Eflatun Beyazlıların kazanacağını öngörüyor.
 
Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi
 
Ve şampiyonluk maçı. Real kazanırsa şampiyonluğunu resmi olarak ilan edecek. Granada gibi zor deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardılar. Villarreal çok iyi takım ancak son dönemde iç sahadaki kayıpları Şampiyonlar Ligi’nden uzaklaştırdı onları. Hatta Sociedad’ın ve Getafe’nin sonuçlarına göre Avrupa Ligi’ni de kaybedebilirler. Üst ile gollü maç en güzeli. Diğer seçenek 10.5 korner üst.
 
Crystal Palace – Manchester United: Maç Sonucu 2
 
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçlarından Crystal Palace – Manchester United karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %26’sı Kırmızı Şeytanlara oynuyor. Heyecan dolu mücadelede 2.5 gol üzeri de diğer öne çıkan bahis tercihi olarak öne çıkıyor.
 
Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay’ın Tercihi
 
Manchester United pandemi nedeniyle lige verilen aradan en iyi çıkan takımlardan biri. Fiziksel olarak çok hazır durumdalar. Son dört maçta 14 gol attılar. Palace karşısında da skora rahat ulaşırlar. Beklentim üst.
 
SPAL – Inter: Maç Sonucu 2
 
İddaa programı Serie A bülteninde günün son maçı Spal – Inter mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si konuk ekibin karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.
 
Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu
 
Matematiksel olmasa da Spal’ın ligden düştüğü söylemek mümkün. Öz güvenleri yok ve oyun içinde yeterlilik konusunda büyük sıkıntıları var. İnter, gollü sonuçlar almaya Torino karşısında da devam etti. Spal deplasmanında yine gole dönük bir İnter izlememiz mümkün. Öncelikli tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak. Karşılıklı gol var bahsi de oran yükselmek için alternatif tercihlerden biri.
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Dorukhan Toköz bombası! Fenerbahçe derken yeni takımı... Dorukhan Toköz bombası! Fenerbahçe derken yeni takımı...
Fenerbahçe sol beki Süper Lig'den buldu! Resmi teklif...Fenerbahçe sol beki Süper Lig'den buldu! Resmi teklif... Fransız basını resmen duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası...Fransız basını resmen duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası... Jelena Karleusa'dan olay pozlar! Jelena Karleusa'dan olay pozlar!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.