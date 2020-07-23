Günün En Çok Oynanan Maçları

Udinese – Juventus | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz İtalya Serie A karşılaşmasında Perşembe günü Udinese ve Juventus, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin %41’i maçta konuk ekip Juventus’un kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %10 ile maçta en azından 3 gol atılacağı yönünde.

Ozan Gür’ün Yorumu:

Udinese, tehlike hattına yakın olmasına rağmen Genoa ve Lecce’nin kötü performanslarından dolayı bir nebze olsun rahat. Juventus, Lazio karşısında Ronaldo'nun rekorları eşliğinde kazandı. Sarri ve Ronaldo’nun önümüzdeki sezon için Juventus yönetiminden güven oyu alması, şampiyonluk yolunda önemli bir artı getirecek. Lazio galibiyetiyle öz güven bulan Juventus, Ronaldo'nun gol krallığı hedefiyle kolay bir galibiyet alacaktır.

Lazio - Cagliari | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz İtalya Serie A maçında Perşembe günü Lazio ve Cagliari, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün en çok oynanan ikinci maçında Misli.com üyelerinin %32’si maçı ev sahibi Lazio’nun kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %15 ile maçta en azından 3 gol atılacağı yönünde.

Ozan Gür’ün Yorumu:

Lazio, Juventus karşısında kaybetmesine rağmen oyun anlamında kötü değildi. Savic, İmmobile ve Cataldi, takım uyumunda ön plana çıkan ve sorumluluk alan isimler. Juventus karşısında yine ayakta kalan isimler onlar oldu. Cagliari’de başkent deplasmanında Nainggolan, Pelllegrini ve Carboni gibi isimler yok. Zaten iddiasız ve sezonun sonunu bekleyen bir görüntüleri var. Lazio galibiyeti, günün değerli seçimlerinden biri.

Göteborg – Fakenbergs | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz İsveç Allsvenskan karşılaşmasında Perşembe günü Göteborg ve Falkenbergs karşılaşıyor. Zorlu mücadelede Misli.com üyelerinin %35’i maçı ev sahibi Göteborg’un kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %7 ile maçta en azından 2 gol atılacağı yönünde.

Emrah Çetin’in Yorumu:

Yani Falkenberg'e diyecek söz yok. 2-0 öne geçtikleri Helsingborg karşısında son 10 dakikada 2 gol yediler ve yine yeniden son dakika golüyle çok önemli puanlar kaybettiler. AIK ve Djurgarden maçlarının ardından talihsiz bir kayıp daha ve bu kayıpların acısı feci şekilde sezon sonu çıkabilir. Bunun bir de oyunculara mental yansıması var tabii. Skoru koruma içgüdüleri beraberinde 'yine gol (ler) mi yiyeceğiz' sorusunu mutlaka akıllarına getirecektir. Göteborg'ta stoper rotasyonundaki problem giderildi, eksikler takıma katıldı. Sorun forvet bölgesinde. Abraham girilen pozisyonlar çok cömert. Sezonu kapatan tecrübeli golcü Söder'in yokluğu çok aranıyor. Helsingborg maçında 3-4 olacak maçı 1-1 tamamladıktan sonra Hammarby deplasmanında telafiyi yaptılar ve bu kez son dakika golüyle gülen onlar oldu. Oynadıkları futbolun son dönemdeki karşılığı daha fazla olmalıydı. Falkenberg moral olarak dip yapmışken burada iyi de oynayan Göteborg'un yanında olmak gerek. En az 2 gol atarlar.