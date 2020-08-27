Günün En Çok Oynanan Maçları

Apollon Limassol – Saburtalo | Maç Sonucu 1

Uefa Avrupa Ligi 1.Eleme Turu’nda 19:00’da başlayacak mücadele için Misli.com üyelerinin ilk tercihi Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol oldu.

Cengiz İzmitli’nin yorumu

Gürcistan'da 10 takımlı ligde her takım birbiriyle 4'er maç yapıyor ve 36 hafta sonunda lig tamamlanıyordu. Koronavirüs nedeniyle yeni sezon 18 maça düşürüldü ve Avrupa arenasında Saburtalo'yu değil de Chikhura ya da Torpedo Kutaisi görmüşsünüzdür, o takımları Saburtalo geçtiğimiz haftalarda farklı skorlarla geçmesini bildi... Kıbrıs'ta ise geçen sezon tamamlanamadı. 23 hafta sonunda lig iptal edildi ve şampiyon ilan edilmedi. İptal kararı çıktığı an 4. sırada olan Apollon Limassol, Avrupa Ligi ön elemesine katılma hakkı kazandı. Yeni sezona geçtiğimiz yılın en kötü takımına puan kaptırarak başladılar ancak Avrupa geçmişleri, iç saha başarıları hep akıllarda... Keyifli, bol gollü bir maç olabilir. Saburtalo geri adım atmaz, 'tek maç' olması nedeniyle şansını sonuna kadar zorlayacaktır.

Lillestrom – Strommen | Maç Sonucu 1

Norveç 1.Ligi’nde 19:00’da başlayacak mücadelelerden biri. Misli.com’da en çok oynanan maçlar arasında yer alıyor ve Misli.com üyeleri tarafından Lillestrom ekibi favori olarak görülüyor.

Halil Demirkan’ın yorumu

Deplasman ekibi Strommen savunmada oldukça sorunlu bir ekip. Bundan dolayı da bu karşılaşmada yine zorluk çekeceğini düşünüyorum. Mücadelede ev sahibi ekibi kazanmaya yakın görüyorum.

Malmö – Cracovia | Maç Sonucu 1

Uefa Avrupa Ligi 1.Eleme Turu’nun 20:00’de başlayacak olan bir diğer mücadelesinde İsveç ekibi ile Polonya ekibi karşı karşıya geliyor. Misli.com üyelerinin büyük bir kısmı da Malmö galibiyeti tarafında yer almış durumdalar.

Emrah Çetin’in yorumu

Malmö'de Ahmedhodzic ve yine son lig maçında dinlenen Berget ile uzun süreli sakatlıktan çıkan Nielsen'in dönüşü takım adına güzel haberler. Tek sorun as kaleci Dahlin ile Toivonen'in durumunun belirsiz oluşu. Dışında çok ama çok formda ve rakiplerine oyunu dikte eden bir Malmö var karşımızda. Son yıllarda bu arenada çok iyi işler başardılar ve haliyle de turun favorisi konumundalar. İç saha avantajları da cabası. Cracovia'ya 72 yıl aradan sonra kupa kazandıran Michal Probierz, konuk ekibin en önemli avantajı. Açıkçası o geldikten sonra çok iyi bir takıma dönüştüler. Polonya'da yeni sezona da kazanarak başladılar. Onların sıkıntısı eksiklerden yana. Son lig maçında sakatlık yaşayan kaptan Hanca ile Kamil Pestka'nın durumları belirsiz. Dytyatev, Lusiusz ve Kanach ise forma giyemeyecekler. Malmö'nün hücumdaki iştahlı oyunu, form durumu ve rakibin eksikleri kıymetli ama ben kurt hoca Probierz'den de kolay teslimiyet beklemiyorum. En az 3 gol çıkar.