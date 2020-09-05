Günün En Çok Oynanan Maçları

İsveç - Fransa | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmasında Cumartesi günü İsveç ve Fransa, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı konuk ekip Fransa’nın kazanacağını düşünüyorlar.

Emrah Çetin’in Yorumu:

İsveç son yılların en iyi hücum rotasyonuna sahip. Almanya 'da çok iyi bir sezon geçiren Quaison ile Sebastian Andersson, genç yaşına rağmen hem milli takımda hem de İspanya 'da iyi işler çıkaran Alexander Isak, tecrübeli Berg, İtalya 'daki performansıyla parmak ısırtan Dejan Kulusevski. En iyi döneminde olmasa bile Emil Forsberg gibi bir yeteneği de göz ardı etmemek lazım ki uzun süredir sakatlıkla boğuşan Claesson da henüz maç ritmini bulmadığından kadroya dahil edilmedi. Helsingborg'daki karantina krizi sebebiyle çağrıldığı kadrodan çıkarılan Martin Olsson ile sakatlığı bulunan Granqvist forma giyemeyecekler. Fransa'da 2002 doğumlu muhteşem potansiyel Camavinga milli takım aday kadrosunda kendine yer buldu. Pogba, Pavard, Coman ve Matuidi yoklar. Karşılaşma Stockholm 'deki Friends Arena'da oynanacak. Ligde AIK'in kullandığı stadyumun zemini pek iyi durumda değil. Yoğun takvimden dolayı bir hayli zarar gördü. Eylül ayında oyuncuların henüz hazır olmadığı bir ortam için önemli bir handikap. Özellikle Fransa cephesinin zemine uyum sağlaması ilk aşamada zor olabilir. İsveç'in de her ne kadar iyi bir hücum rotasyonuna sahip olsa da Janne Andersson yönetiminde kalıplaşmış bir savunma anlayışı olduğu unutulmamalı. Ben oyuncular zemine ayak uydurunca gollerin geleceğini düşünüyorum. İkinci yarı 2 gol bekliyorum. İlk yarıda 1'den fazla gol çıkmayacağını düşündüğümden ikinci yarı daha fazla gol olur öneriyorum.

İzlanda - İngiltere | Maç Sonucu 2,5 Gol Üst

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmasında Cumartesi günü İzlanda ve İngiltere, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen ikinci maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyorlar.

Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu:

İngiltere teknik direktörü Southgate, Premier Lig 'e yükselen Leeds United'tan Kalvin Phillips, Manchester City'den Phil Foden ve Manchester United'lı 18 yaşındaki genç forvet Mason Greenwood'u ilk kez kadroya davet etti. Gençlerin katkısı rekabet anlamında bizim için çok iyi diyerek de görüşlerini açıkladı. Ayrıca, geçen sezon Southampton'un başarısında önemli rol sahibi golcü Ings de 5 yıl aradan sonra tekrar kadroda. İzlanda son yılların yükselen değerlerinden. 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'yi 2-1 yenerek elemişlerdi.Teknik direktör Erik Hamren, özellikle seyircilerinin yarattığı atmosferden yoksun olacaklarına, uzun zaman maç yapılmamış olmasının da dezavantajlarına dikkat çekti. Özellikle AVrupa'da mücadele eden kulüpler adına Avrupa sahnesi Ağustos'ta daha yeni bitti. Lİgler 12 Eylül'de başlayacak. Yoğun trafikte lig öncesi milli konsantrasyon nasıl olacak ayrı bir soru işareti. Tahminlerim 2.50 oranıyla "2 ve 2.5 alt" ve 1.45 oranıyla deplasman gol yemez.

Danimarka – Belçika | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmasında Cumartesi günü Danimarka ve Belçika, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen üçüncü maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı konuk ekip Belçika’nın kazanacağını düşünüyorlar.

Caner İşbeğendiren’in Yorumu:

Belçika, bugün Milli Takımlar düzeyinde dünyanın sayılı güçlü ekiplerinin başında. Bu jenerasyonlarını kıskanmamak elde değil. 10 yılda resmen bambaşka bir takıma dönüştüler. Danimarka da müthiş etkili isimlere sahip. Fakat yine de Belçika’nın bu kadrosunun karşısında durmak gerçekten çok zor. Her ne kadar deplasman maçı olsa da Belçika’nın hata yapmasını beklemiyorum.