Günün En Çok Oynanan Maçları

Antalyaspor – Denizlispor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Antalyaspor – Denizlispor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %28’i ev sahibinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Denizlispor bu sezon Süper Ligin zayıf halkaların biri olacak gibi gözüküyor. Şu anda ortaya koydukları futbol ile bu sezon küme düşme potasında önemli bir mücadele vereceklerini söylemek gerekli. Antalyaspor hem kadro kalitesi hem de oturmuş oyun sistemi ile bu maçın favorisi. Ev sahibi kazanır.

Liverpool – Arsenal: 2.5 Gol Üstü

Premier Lig’in kapanış karşılaşması Liverpool – Arsenal mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri maçın gollü geçeceğini düşünüyor. Üyelerin %29’u 2.5 gol üstü tercihine yönelmiş durumda.

Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Arteta bu sene Arsenal’de iyi işler yapacak gibi. İki maçta 6 puan geldi ancak West Ham maçında az daha ilk sürprize maruz kalacaklardı. Hücum hattı fevkalade ama savunma hala enteresan. Liverpool ise hem sahada hem transferde nokta atış yaparak yola devam ediyor. Son olarak Wolves’dan Jota geldi. Anfield’da futbol keyfi bizi bekliyor.

Bologna – Parma: 2.5 Gol Üstü

Günün bir diğer öne çıkan maçı Bologna – Parma karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri gollü bir mücadele beklentisinde. Misli.com’dan canlı yayınlanacak maça kupon yapan üyelerin %24’ü 2.5 gol üstünü tercih ediyor.

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