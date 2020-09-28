Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

28 Eylül 2020 Pazartesi - 13:01
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Antalyaspor – Denizlispor: Maç Sonucu 1
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Antalyaspor – Denizlispor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %28’i ev sahibinin galibiyetine oynuyor.
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Denizlispor bu sezon Süper Ligin zayıf halkaların biri olacak gibi gözüküyor. Şu anda ortaya koydukları futbol ile bu sezon küme düşme potasında önemli bir mücadele vereceklerini söylemek gerekli. Antalyaspor hem kadro kalitesi hem de oturmuş oyun sistemi ile bu maçın favorisi. Ev sahibi kazanır.
 
Liverpool – Arsenal: 2.5 Gol Üstü
Premier Lig’in kapanış karşılaşması Liverpool – Arsenal mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri maçın gollü geçeceğini düşünüyor. Üyelerin %29’u 2.5 gol üstü tercihine yönelmiş durumda.
Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi
Arteta bu sene Arsenal’de iyi işler yapacak gibi. İki maçta 6 puan geldi ancak West Ham maçında az daha ilk sürprize maruz kalacaklardı. Hücum hattı fevkalade ama savunma hala enteresan. Liverpool ise hem sahada hem transferde nokta atış yaparak yola devam ediyor. Son olarak Wolves’dan Jota geldi. Anfield’da futbol keyfi bizi bekliyor.
 
Bologna – Parma: 2.5 Gol Üstü
Günün bir diğer öne çıkan maçı Bologna – Parma karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri gollü bir mücadele beklentisinde. Misli.com’dan canlı yayınlanacak maça kupon yapan üyelerin %24’ü 2.5 gol üstünü tercih ediyor.
Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu
Bologna, Milan maçında yeterli değildi. Fakat sezon içinde vites yükseltecek taktiksel avantaja ve arzulu bir oyuncu grubuna sahipler. Parma, uzun soluklu teknik adam istikrarına son verdi ve sezona oyun anlamında kötü bir başlangıç yaptı. Parma’nın kadrosu hücum oyununda arzulu isimlerle dolu. Bu durum teknik adam Liverani’nin oyun tarzını şekillendirecektir. Risk alan bir Parma bekliyorum. Tercihim karşılıklı gol var bahsi olacak.
 

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Etiketler: Misli.com Günün En Çok Oynanan Maçları misli
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