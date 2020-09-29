Günün En Çok Oynanan Maçları

Dinamo Kiev – KAA Gent: Maç Sonucu 1

2-1 kazandığı maçın rövanşında Belçika temsilcisini ağırlayacak Dinamo Kiev ’e, bugün için de Misli.com üyeleri öncelikle şans tanımış durumda… Ayrıca karşılaşma esnasında Canlı Bahis imkanı da söz konusu olacak!

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Dinamo Kiev, Belçika’dan avantajı kaparak döndü. Bu 90 dakikada beraberlik yetecek Lucescu ’nun ekibine. Burada risk alması beklenen taraf elbette Belçika temsilcisi olacak. İlk 45 dakikalık bölümde dengeli bir oyun bekliyorum. İyi oranıyla ‘ilk yarı beraberliği’ tavsiye edeceğim.

Real Sociedad – Valencia: Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı olarak izleme ve Canlı Bahis imkanının olduğu La Liga mücadelesinde Misli.com üyelerinin maç öncesi bahislerinde öncelikli tercihi Real Sociedad’ın kazanacağı yönünde olmuş durumda…

Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

İlk 2 maçtaki beraberliğin ardından Sociedad ilk 3 puanına Elche deplasmanında Januzai, Portu ve Roberto Lopez’in 3 golüyle merhaba dedi. Valencia sezona 4-2’lik Levante galibiyetiyle başladı ancak sonrasında Huesca’yla berabere kalıp, Celta’ya deplasmanda kaybetti. 3 maçın hepsinde kalesinde gol gördü. Savunmada Paulista ve orta alanda Cheryshev’in sakatlıkları var. Sociedad evinde kazanır. Dİğer alternatif 1 ve üst.

Tottenham – Chelsea: 2.5 Gol Üstü

İngiltere Lig Kupası’ndaki kritik maçı da Misli.com’da Canlı izlerken, aynı zamanda Canlı Bahis’le bu heyecana ortak olabileceksiniz! Maç önü bahislerinde Misli.com üyelerinin ilk tercihi maçta 2,5 Gol Üstü seçimi…

Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay’ın Tercihi

İngiltere Lig Kupası son 16 tur mücadelesi aslında erken final niteliğinde. Tottenham lige yine problemli başladı. Son Newcastle beraberliğinde baskılı oynamalarına rağmen 1 puanla yetindiler. Hafta içi kupa yorgunluğu fazlasıyla hissedildi. Lampard ile birlikte bu sezon daha yüksek beklentileri olan Chelsea, savunma problemleri yaşıyor. Oynadıkları üç lig maçında da kalelerinde gol gördüler. Performans olarak beklentilerin altındalar. İki takım da tam olarak hazır değil. Dengesiz bir maç bekliyorum. Gollü bir maç olur.