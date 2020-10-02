Günün En Çok Oynanan Maçları

Fiorentina – Sampdoria: Maç Sonucu 1

Serie A’da haftanın perdesi zorlu Fiorentina – Sampdoria mücadelesiyle açılırken karşılaşma Misli.com’da hem Canlı izlenebilecek, hem de Canlı Bahis imkanı sunulacak… Günün en çok tercihlenenleri arasında yer alan bu maç için Misli.com üyeleri ev sahibi kazanır, diyor!



Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Fiorentina, iyi bir kadroya sahip ve sezon içinde belirgin bir istikrar yakalamalarını bekliyorum. İnter karşısında kaybetmelerine rağmen oyun anlamında başarılı olduklarının altını çizmek istiyorum. Sampdoria’da Raineri henüz kafasındaki takımı oluşturamadı. Özellikle savunma bölgesine takviye şart. İyi futbol oynayan Fiorentina, savunmada sorunlar yaşayan rakibi karşısında galibiyete yakın olan taraf.

Gaziantep FK – Trabzonspor: Maç Sonucu 2

Süper Lig’de henüz galibiyetle tanışamayan Gaziantep ’in Trabzonspor’u ağırlayacağı haftanın ilk maçında Canlı Bahis heyecanına ortak olabileceksiniz! Bu maç için Misli.com üyeleri Trabzonspor kazanır yönünde daha çok seçimde bulundular…



Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

İzmir’de son dakikada beraberliği kurtaran Gaziantep, bu kez kazanamasa da puanı kurtaran taraf oldu. Tempoları iyi seviyede. Trabzonspor geçen hafta Yeni Malatya galibiyetiyle kendine geldi. Keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Gol var ideal.

Fenerbahçe - Kızılyıldız: Maç Sonucu 1

Euroleague heyecanı start alıyor ve bu sene tüm maçları Misli.com Canlı yayınlıyor! Üye girişi yaparak izleyebileceğiniz maçlara aynı zamanda Canlı Bahis oynama da imkanına sahip olacaksınız… Temsilcimiz Fenerbahçe’den Misli.com üyeleri ilk maçında galibiyet bekliyor, tercihler maç sonu 1 yönünde…



Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi