Günün En Çok Oynanan Maçları

Almanya – Türkiye: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Almanya – Türkiye karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri ev sahibinden yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Analizi

Köln'de Almanya – Türkiye maçı olunca normalde şehirde büyük bir bayram havası olurdu ama pandemi nedeniyle ne stadyum çevresinde ne statta bu coşku görülmeyecek. Sahada da coşku beklemiyorum, çünkü sıkışık takvimde iki hocanın ve futbolcuların tempoyu düşük tutmalarını bekliyorum. Almanya'da Bayern Münih ve Leipzig'te oynayan hiçbir oyuncu sahada olmayacak, Toni Kroos ve Koronavirüsü yeni atlatan İlkay Gündoğan da yok. Şenol Güneş'in de ideal 11'ni beklemiyorum. Beklentim 2,5 gol altı.

Portekiz – İspanya: 2.5 Gol Üstü

Günün öne çıkan bir diğer maçı Portekiz – İspanya karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri mücadelenin gollü geçeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Uluslar Ligi öncesinde her iki takım adına da sert bir hazırlık sınavı. Fernando Santos yönetimindeki Portekiz, Uluslar Ligi'ne 2 önemli galibiyetle başladı. Portekiz'in ileri üçlüsünde Felix-Jota-Podence ile çıkması bekleniyor. Arkalarında da Moutinho-Carvalho-Fernandes bekleniyor. İspanya'da Luis Enrique'nin en zorlandığı mevki orta saha. Çünkü alternatif çok. Arsenal 'de kiralık oynayan Ceballos, Levanteli Campana, Betis'ten Canales çağrılan isimlerden. Her zaman bu iki komşu ülkenin maçı tatlı sert ve keyifli geçmiştir. Yine gollü maç olmaya aday.

Avusturya – Yunanistan: Maç Sonucu 1

Avusturya ile Yunanistan’ın karşı karşıya geleceği ve Misli.com’dan canlı oynayabileceğiniz mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %20’si ev sahibi galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Emrah Çetin’in Tercihi

Yunanistan'da Giorgos Masouras ile Pelkas forma giyemeyecekler ancak ev sahibi Avusturya'daki eksikler daha fazla. As kadrodan ve rotasyondan toplam 15 isim oynamayacak. Alaba, Schlager, Laimer, Sabitzer, Kainz, Lazaro, Lienhart, A. Schlager, Arnautovic, P. Zulj, Ulmer, Stankovic, Wöber ve Vallci çeşitli sebeplerle oynamayacaklar. Hoca Franco Foda'nın idealden uzak bir kadroyla mücadele vermesi gerekecek. 3000 kişilik bir taraftar desteğine sahip olacaklar burada. Yunanistan'ın daha ideale yakın bir kadroyla mücadele verecek olması sebebiyle burada deplasman ekibinin gol atmasına güzel orandan oynanabilir.