Günün En Çok Oynanan Maçları

İngiltere – Galler: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı İngiltere – Galler karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %46’sı ev sahibinin kazanacağı görüşünde.



Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

İngiltere menajeri Southgate sadece bir hazırlık maçı denemez derken, Galler'in teknik patronu efsane Ryan Giggs de her zaman için İngiltere ile oynanan maçlar büyüktür açıklaması yaptı ama önceliklerinin de İngiltere maçı değil Uluslar Ligi'ndeki maçlar olduğunu belirtti. Pazar günü İrlanda ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacaklar. Galler 8 maçtır kaybetmiyor, İngiltere de son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. İngilizlerde Tammy Abraham, Ben Chilwell ve Jadon Sancho yok. İngilizler kazanır ve ÜST olur.

Rusya – İsveç: 2.5 Gol Üstü

Uluslar Ligi öncesi hazırlık maçında Rusya ile İsveç karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i maçın gollü geçeceğini düşünüyor.



Halil Demirkan’ın Yorumu

Rusya son dönemde oldukça iyi bir çıkış yakaladı. İsveç karşısında da kalite olarak önde görüyorum. Hazırlık maçı olması sebebiyle taraf bahsi risk taşısa da Rusya'nın mücadeleden galibiyetle ayrılmasını bekliyorum. Gol bahsi olarak da 2.5 üst seçeneğini öneriyorum.

Norveç – Sırbistan: Maç Sonucu 1

İddaa programı Avrupa Şampiyonası Elemeleri bülteninde günün en çok tercih edilen maçında Norveç evinde Sırbistan ile karşılaşacak. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %23’ü ev sahibi ekibe oynarken %7’lik dilim ise 2.5 gol üstüne yöneliyor.



Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Forvette Erling Haaland, Alexander Sörloth ve Joshua King. Arkalarında Martin Ödegaard... Norveç’in hücum hattı inanılmaz bir hale geldi. Kuzey İrlanda mücadelesinde Sörloth-Haaland uyumu, bu maçta da neler yapabilecekleri konusunda bilgi veriyor. Sırbistan iyi bir savunma takımı. Fizik gücü yüksek bir ekip. Yani Sırbistan, Kuzey İrlanda gibi dirençsiz olmadığından taraf seçimi risk içerebilir. Bankocular için ‘Norveç gol atar’, ya da tercihin gerçek adıyla ‘Deplasman takımı gol yer’ en sağlam opsiyon.