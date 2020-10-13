Günün En Çok Oynanan Maçları

Almanya – İsviçre | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Uluslar Ligi A Grubu mücadelesinde bugün Almanya ve İsviçre karşı karşıya geliyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyorlar.

Berkay Tokgöz’ün Yorumu:

UEFA Uluslar A Ligi 4.Grupta Almanya ilk iki maçında berabere kalmasına karşın, son karşılaşmasında Ukrayna 'yı 2-1 ile geçerek kendini buldu. İsviçre ise 3 maçta 1 puan toplayarak grubun dibinde yer alıyor. Panzerler belki geç açıldı ama yavaş yavaş grubun zirvesine doğru ilerleyeceklerini düşünüyorum. Bu karşılaşma için de avantajlı durumdalar. Zorlanacaklarını düşünmüyorum. MS:1 oynanır.

Venezuela - Paraguay | Maç Sonucu 0

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında bu gece yarısından sonra Venezuela ve Paraguay karşı karşıya geliyor. Günün kuponlara en çok eklenen 2. maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı mücadelenin beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyor.

Berkay Tokgöz’ün Yorumu:

2022 Dünya Kupası Eleme grubunda üst kısımdaki zorlamayı hedefleyen iki ekip karşı karşıya geliyor. Venezuella ilk karşılaşmada Kolombiya 'ya 3-0 yenildi. Paraguay ise kendi evinde Peru ile 2-2 berabere kalarak, gruba 1 puan ile başladı. Bu maç için taraf bahsi kısmında öne çıkan takım Paraguay gibi görünüyor. Ancak karşılaşmanın kısır ve dengeli geçeceği düşüncesindeyim. TG:2-3'ün dışına çıkacağını düşünmüyorum.

Ukrayna - İspanya | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçında bugün Ukrayna ve İspanya karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen 3. maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta konuk ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu:

Ukrayna kadro açısından zor günler geçiriyor. Andriy Shevchenko'nun takımında Taras Stepanenko Mykola Matviyenko, Andriy Pyatov ve Junior Moraes hem covid hem izolasyon nedeniyle yoklar. Buna rağmen Almanya önünde 2 farklı geriye düşüp son çeyrekte 2-1'e getirmeyi başardılar. 3 puanları var grupta.İspanyollar ise enteresan bir turnuva geçiriyor. Almanlardan 96'da 1 puanı kopardılar, ardından İsviçre'ye 4 gol attılar. Son maçta İsviçre'yi tek golle geçtiler. Ceballos ve Moreno ilk 11'de yer alabilir. De Gea; Navas, Ramos, Torres, Gaya; Merino, Busquets, Ceballos; Fati, Gerard Moreno, Oyarzabal 11'i bekleniyor. İki takım da gol bulur düşüncesindeyim.