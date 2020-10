Günün En Çok Oynanan Maçları

Zenit – Club Brugge: Maç Sonucu 1



İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, Şampiyonlar Ligi fikstüründe yer alan Zenit – Club Brugge karşılaşması oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %10’u ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.



Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi



Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın da bulunduğu grupta sürpriz işlere imza atan Club Brugge, Devler Ligi'ni Rusya deplasmanında açıyor. Ancak as kaleci Mignolet ile savunmanın önemli ismi Simon Deli'nin ve eski Beşiktaşlı savunmacı Mitrovic'in eksiklikleri handikap. Dzyuba, Azmoun, Driussi ve Kuzyaev gibi ofansif oyuncuların yanı sıra Lovren ve Rakitskiy gibi tecrübeli stoperlere sahip Zenit, kadro kalitesi olarak rakipten üstün. İç saha avantajını da düşünürsek '1' tercihi yanıltmaz gibi duruyor.



Leipzig – Medipol Başakşehir: Maç Sonucu 1



İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı RB Leipzig – Medipol Başakşehir mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.



Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi



Leipzig, Bundesliga’ya çok iyi bir başlangıç yaptı ve 10 puanla lider durumda. Çıktıkları 4 maçta 10 gol attılar ve kalelerinde yalnızca 2 gol gördüler. Sörlöth’u da kadrosuna katan Alman ekibinde özellikle Angelino, Poulsen başta olmak üzere çok formda isimler var. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’ne grubundaki en formda ekiple hem de deplasmanda başlıyor. Lepzig şu anda kadro yapısı, oyun düzeni ile performans olarak hem PSG hem de Manchester’ın önünde. Temsilcimizin işi gerçekten zor. Bundesliga’da kazandığı 3 maçın da ilk yarısını önde bitiren Leipzig yine aynı grafiği sürdürür, maça hızlı başlar ve ilk perdeyi üstünlükle kapatır.



Bahçeşehir Koleji – Partizan: Maç Sonucu 2



Günün öne çıkan son karşılaşması Bahçeşehir Basketbol - Partizan mücadelesinde Misli.com üyeleri %72’lik oranla toplam Partizan galibiyeti seçeneğini değerlendiriyor.



Misli.com Yorumcusu Can Özay’ın Tercihi



Bahçeşehir henüz galibiyet ile tanışmış değil fakat her an sürpriz yapmaya da adaylar. Hafta sonunda oynanan Anadolu Efes maçı hedef maçı olmadığı için pek de değerlendirmekte yarar yok. Burak Can dışında da direnen oyuncu bulamadılar. Fakat Bahçeşehir tempoyu yüksek tutmaya çalışıyor. Partizan da benzer bir oyun ile karşımızda olabilir. Üst iyi bir tercih olabilir. İlk tercihim 79.5’tan ev sahibi üst.