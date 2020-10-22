Günün En Çok Oynanan Maçları

Villarreal – Sivasspor | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Avrupa Ligi’nde Perşembe günü Villarreal ve temsilcimiz Sivasspor, grup aşaması ilk hafta maçında karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyorlar.

Ali Naci Küçük’ün Yorumu:

UEFA Avrupa Ligi gruplarına Sivasspor zor bir deplasmanda, formda bir rakiple karşılaşarak başlayacak.

Villarreal, Unai Emery yönetiminde sezona gerçekten flaş bir başlangıç yaptı. La Liga’da geride kalan 6 haftada 11 puan topladılar ve ikinci sıradalar. Bir tek Barcelona karşısında Nou Camp’ta kaybettiler.

Temsilcimizin kadro yapısı, ligde sergilediği performans ile bu gruptan çıkma şansı olduğuna inanıyorum. Ancak Villarreal, bu grubu lider olarak tamamlar ve ikincilik yarışı 3 takım arasında geçer. Ben bu maçta İspanyol temsilcisinin en az 2 gol bularak galibiyete uzanacağı kanaatindeyim.

Risk almak isteyenler MS1 ve 2.5 üst tercihini de değerlendirebilir.

Tottenham – LASK Linz | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Avrupa Ligi’nde Perşembe günü Tottenham ve LASK Linz, grup aşaması ilk hafta maçında karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen 3. maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyorlar.

Halil İbrahim Ağış’ın Yorumu:

UEFA Avrupa Ligine ikinci turdan başlayan İngiliz temsilcisi Tottenham gruplara kalmaya başardı. Özellikle C grubun favorisi olarak ön plana çıkan Tottenham’ın kadrosunda dünyaca ünlü yıldızladı bulunuyor. Ayrıca hafta sonu ligde oynadığı West Ham United karşısında 82.nci dakikaya kadar 3-0 önde girmelerine rağmen yediği gollerle maçtan 3-3 beraberlikle ayrılıp haftanın sürprizine imza attılar. Mutlaka bu karşılaşmada tecrübeli hoca Jose Mourinho takımını kazanmak adına ofansif bir futbolla başlatacaktır. Avusturya temsilcisi Lask Linz ise UEFA Avrupa Ligine 3. Eleme turundan başlayıp play-off turunda Sporting Lizbon’u 4-1 gibi farklı bir skorla yenmeyi başarıp gruplara kaldı. Takım olarak genç ve ofansif bir performans sergileyip skor üretmekte zorlanmıyorlar. Mutlaka bu karşılaşmada açık bir futbolla başlayıp güçlü rakibine karşı skor üretmek isteyeceklerdir. Fakat kazanma ihtimalleri düşük olduğunu belirtmek istiyorum. Bu karşılaşmada maçın mutlak favorisi olan Tottenham mücadeleyi kazanacaktır. Fakat benim öncelikli tercihim iki ekip maça hızlı başlayıp ilk yarıda 1.5 Gol Üstü barajını aşacaklardır.

Napoli – AZ Alkmaar| Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Avrupa Ligi’nde Perşembe günü Napoli ve AZ Alkmaar, grup aşaması ilk hafta maçında karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen 3. maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyorlar.

Berkuk Ünyay’ın Yorumu:

Napoli, teknik direktörü Gattuso ile iyi bir yol katetti. Ligde son olarak Atalanta gibi önemli bir takımı 4-1 maılup ettiler ve kendine güvenleri yerine geldi. Çok rahat skor üreten bir takım durumundalar. Alkmar'ın işi kolay olmayacak. En az iki farklı bir Napoli galibiyeti bekliyorum.