Günün En Çok Oynanan Maçları

Sassuolo - Torino: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, İtalya Serie A fikstüründe yer alan Sassuolo - Torino karşılaşması oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %14’ü ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay’ın Tercihi

Geçtiğimiz sezon maçları en çok üst biten takımlardan biri olan Sassuolo, bu yıl da üst tercihi yapanların değişmez adresi olacak gibi. Son Bologna maçını da 4-3 kazandılar. Sassuolo favori . Ya ev sahibi galibiyeti ya da üst seçeneğini tercih edebilirsiniz.

Stuttgart - Köln: Maç Sonucu 1

İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Stuttgart - Köln mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Tercihi

Stuttgart sezona iyi başladı, ilk 4 maçtan 7 puan çıkardı. Son olarak zorlu Hertha deplasmanından da galibiyetle ayrıldı. Ancak Köln maçı öncesi bazı eksiklikleri bulunuyor. Anton, Mavropanos, Mola ve Thommy sakat, kaleci Kobel ve Endo'nun durumu maç saatinde belli olacak. Köln geçtiğimiz hafta bu sezon ilk kez puanla tanıştı Frankfurt maçında, ancak henüz istediği seviyede değil. Beklentim bu maçta karşılıklı gollerin atılması.

Kasımpaşa - Göztepe: 2.5 ÜST

Günün öne çıkan son karşılaşması Kasımpaşa - Göztepe mücadelesinde Misli.com üyelerinin %19’u 2.5 Üst seçeneğini tercih ediyor.



Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi