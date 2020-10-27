Günün En Çok Oynanan Maçları

Liverpool – Midtjylland: Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün en çok oynanan maçı Liverpool – Midtjylland karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %57’si Kırmızıların kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

İki takım arasındaki seviye farkı çok açık! Danimarka temsilcisi, Atalanta karşısında Devler Ligi’ndeki durumunu bir anlamda gösterdi. Liverpool’un iç sahada mücadeleyi erkenden koparmasını beklediğimden ilk yarı 1 seçimini önereceğim.

Monchengladbach – Real Madrid: Maç Sonucu 2

Şampiyonlar Ligi bülteninde yoğun ilgi gösterilen maçlardan bir diğeri Monchengladbach – Real Madrid karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %60’ı konuk ekipten yana.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Son 5 resmi maçında yenilgisi olmayan M'Gladbach'ta son 3 maçı boş geçmeyen Jonas Hofmann'a dikkat! Sakatlığını atlatan Valentino Lazaro'nun durumu maç saati netleşecek, Andreas Poulsen ve Denis Zakaria henüz hazır değil... Zinedine Zidane'nın koltuğu sallantıda söylentileri El Clasico öncesi sosyal medyada dolaşırken, Real Madrid çıktı Barcelona 'yı Camp Nou'da 3-1 yenerek kendine geldi. Martin Odegaard, Dani Carvajal, Nacho, Alvaro Odriozola ve Mariano Diaz sakat; Eden Hazard deplasman kafilesinde yer aldı. Sağ bekte Lucas Vazquez'in oynaması bekleniyor... Shakhtar yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi grubunda bir puan kaybı daha Real Madrid'in kabul edebileceği bir durum olmaz. Kaliteli ayaklarıyla ve tecrübesiyle deplasmanda da olsa İspanyol devine yakınım.

Atalanta – Ajax: 2.5 Gol Üstü

Günün sonucu merakla beklenen maçlarından Atalanta – Ajax karşılaşmasına Misli.com üyeleri de yoğun ilgi gösteriyor. Mücadeleyi kuponuna ekleyen üyelerin %17’si maçın gollü bitmesini beklerken %10’luk dilim ise Atalanta galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Emrah Çetin’in Yorumu

Hücum iştahı herkesin malumu olan iki ekibin, nefis mücadelesine şahitlik edeceğiz. Aksi muhakkak ki birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratacaktır. Ev sahibi Atalanta'da sakatlığı bulunan Marten de Roon'un yokluğu önemli. Caldara ve Gollini de forma giyemeyecekler. Hafta sonu Venlo karşısında tarihi bir galibiyet alan Ajax'ın attığı her gol sonrası daha da iştahlı olması görülmeye değerdi. Liverpool önünde de çok önemli fırsatlar yakaladılar fakat son vuruşlardaki şanssızlık ve beceriksizlik skorun 1-0'da kalmasına sebep oldu. Burada en az 4 gol izleriz.