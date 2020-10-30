Günün En Çok Oynanan Maçları

Olympiakos – Anadolu Efes Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, Euroleague karşılaşması Olympiakos – Anadolu Efes oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %35’i Anadolu Efes galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Olympiakos son maçında bu sezonun flaş takımı Bayern'e mağlup oldu. Sezonun bu bölümünde geniş bir rotasyonla oynuyorlar. Anadolu Efes'te Shane Larkin ABD 'den döndü ve takımla beraber Atina 'ya gitti. Onun da katılımı ile Anadolu Efes’in çok daha iyi bir seviyeye yükseleceği kanaatindeyim. Bu maçta güzel oranından ilk yarıdan Anadolu Efes galibiyeti değerlendirilebilir.

Trabzonspor - Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Trabzon spor - Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si ev sahibi ekip kazanır tercihini seçiyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Son olarak Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Eddie Newton’un koltuğu ciddi anlamda sallanıyor. Lige iyi bir giriş yapamayan Trabzon’da Newton’un geleceği belirsiz ve özellikle Abdullah Avcı ile Tamer Tuna’nın ismi artık bordo mavili takımla anılmaya başladı. Böyle bir ortamda Trabzon’un motivasyon, konsantrasyon sorunu yaşama olasılığı var.

Bu nedenle taraf bahsini riskli görüyorum. Kasımpaşa son 3 haftada Galatasaray ’ı 1-0 mağlup ederken Karagümrük ile 1-1, Göztepe ile ise golsüz berabere kaldı.

Kısaca Kasımpaşa kolay kolay gol yemiyor. Benim tavsiyem ilk yarının dengeli geçeceği yönünde olacak.

Fatih Karagümrük - Erzurumspor

Günün öne çıkan son karşılaşması Türkiye Süper Ligi’nde Fatih Karagümrük – BŞB Erzurumspor mücadelesinde Misli.com üyelerinin %30’u Fatih Karagümrük galibiyeti seçeneğini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi