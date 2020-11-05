Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

05 Kasım 2020 Perşembe - 12:17
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Anadolu Efes – Maccabi Tel Aviv: Maç Sonucu 2
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, Euroleague karşılaşması Anadolu Efes – Maccabi Tel Aviv oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %30’u konuk ekip galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi
Anadolu Efes Larkin’in katılımı ile son maçta Pire’de Olympiakos’u 84-79 mağlup etti. Ama bu maç öncesi Larkin, Dunston ve Sertaç sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Pleiss'ın durumu ise maç saati belli olacak. Maccabi ise bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe karşısında istediklerini sahaya yansıtamamıştı ve karşılaşmadan 75-65 mağlup ayrılmıştı. Scottie Wilbekin maçı 23 sayı ile noktalasa da yan parçalardan istenilen katkı alınamamıştı. Pleiss de oynamazsa Efes, pota altında Ziziç ve Hunter gibi isimlere karşı zorlanabilir. Efes kazanmak için savunmasını sert tutmak zorunda. Maccabi de kontrollü basketbol oynuyor. Çok yüksek skor beklemiyorum. 166.5 barajından alt tercihini öneriyorum.
 
 
Leicester City – Braga : Maç Sonucu 2.5 Üst
İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı UEFA Avrupa Ligi’nden Leicester City - Braga mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si  2.5 ÜST seçeneğini tercih ediyor.
 
Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi
İki ekip de gruptaki ilk iki maçını kazandı. Grup liderliği için mücadele veren iki ekip zorlu bir mücadeleye çıkacak. Her iki ekibin de skor üreteceğini düşünüyorum. Sürprizciler için de beraberlik seçeneği ideal.
 
Sivasspor - Karabağ: Maç Sonucu 1
Günün öne çıkan son karşılaşması UEFA Avrupa Ligi’nde Sivasspor - Karabağ mücadelesinde Misli.com üyelerinin %67’si mücadelenin Sivasspor kazanır tercihini seçiyor.
 
Misli.com Yorumcusu Eertan Süzgün’ün Tercihi
Sivasspor, yoğun bir fikstürden geçiyor. Süper Lig’de Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası Hatayspor’la da berabere kaldılar. Avrupa Ligi’nde ise Villarreal sonrası Maccabi Tel Aviv önünde de kaybederek gruba iyi başlayamadılar. Savunmadan Camara kart cezası nedeniyle yok. Qarabağ, Villarreal önünde 78’de öne geçse de üst üste yediği gollerle sahadan 3-1 yenilgiyle ayrıldı. İki takım da puan için agresif bir futbol ortaya koyacaktır. Karşılıklı goller izleriz.
 

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Etiketler: Günün En Çok Oynanan Maçları misli misli.com
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