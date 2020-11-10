Günün En Çok Oynanan Maçları

Bahçeşehir Koleji – Unics Kazan: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, Eurocup karşılaşması Bahçeşehir Koleji – Unics Kazan oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %72’si konuk ekip galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Can Özay’ın Tercihi

Bahçeşehir’de işlerin iyi gitmediği ortada. Sonuç almakta oldukça zorlanıyorlar fakat kötü bir oyun oynadıklarını da söylemek biraz haksızlık olur. Geçtiğimiz hafta Bourg maçını kazanmaya yaklaşmışlardı fakat maçın sonunu oynamakta tekrardan zorlandılar. Rakip Unics Kazan’ın yükselen hücumuna cevap vermek kolay olmayacaktır. Jamar Smith, Canaan ve John Brown gibi isimlerle sorun yaratmaya devam edeceklerdir. İlk tercihim Kazan tarafında.

Tofaş - Nymburk : Maç Sonucu 1

İddaa programı basketbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndan Tofaş - Nymburk mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü temsilcimizin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Can Özay’ın Tercihi

Tofaş, Hakan Demir’in gelmesiyle beraber toparlanma ivmesi içerisinde. Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyete rağmen iyi bir maç çıkardılar. Ardından da Galatasaray deplasmanında ikinci devredeki etkili oyunla farklı bir galibiyet çıkarmayı başardılar. Sean Kilpatrick çok iyi bir dış skorer ve NBA tecrübesi de oldukça değerli bir isim. Akoon ve Jeremy Simmons da maça odaklarında kalitelerini gösteriyorlar. Berk Uğurlu ve Berkan Durmaz Türk rotasyonun en değerli isimleri olarak öne çıkıyorlar. Nymburk cephesinde ise geçen sezonki performanstan geriye pek bir şey kalmadı. Domestik ligi domine edeceklerdir fakat Avrupa’da işleri zor.

Bilbao Basket - Bamberg: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Bilbao Baskets - Bamberg mücadelesinde Misli.com üyelerinin %6’sı mücadelenin Bilbao kazanır tercihini seçiyor.

Misli.com Yorumcusu Orçun Konaklılar’ınTercihi

Bilbao Basket, son derece kötü bir sezon geçiriyor. Corona virüs nedeniyle birçok maçları ertelenince 17 günlük ara sonrası temsilcilerimizden Karşıyaka'ya kaybetmişlerdi. Sonrasında 3 lig maçını üst üste kaybettiler. Brose Baskets, geçtiğimiz hafta ilk maçında Fortitudo Bologna deplasmanında müthiş bir performans sergiledi. Çok akıcı bir basketbol oynadıkları karşılaşmayı 100-63 kazandılar. Ligde de Hamburg Towers maçına çok iyi başlamışlardı fakat son çeyrek performanslarıyla son topu da değerlendiremeyerek 78-75 kaybettiler. Ben bugün Brose Baskets'in tempolu oyunuyla bu deplasmanda yüksek skorlara çıkabileceğini düşünüyorum. Genel anlamda iki takımın hücum sistemlerinin de birbirlerine sorun çıkarabileceğini düşünerek önceliği toplam sayı anlamında üst seçeneğine veriyorum.