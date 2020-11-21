Günün En Çok Oynanan Maçları

Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, Türkiye Süper Ligi bülteninde bulunan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %33’ü konuk ekip galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Gençlerbirliği’nde teknik adam değişikliği oldu ve Başakşehir mağlubiyetinin ardından Nobre ile yollar ayrılarak Mustafa Kaplan göreve getirildi.



Başkent ekibinin başında Mustafa Kaplan ilk maçına çıkacak. Ancak onları zor bir 90 dakika bekliyor.

Konyaspor mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koymak adına sahaya çıkacaktır.



Sarı lacivertlilerde testi pozitif çıkan Enner Valencia bu maçta forma giyemeyecek. Ancak geniş bir kadrosu olan Fenerbahçe yokluğunu hissetmeyecektir.



Ben maça Fenerbahçe’nin hızlı başlayacağı ve en az 2 gol kaydederek Başkent deplasmanından galibiyet ile döneceği kanaatindeyim.

Trabzonspor – Erzurum BŞB : Maç Sonucu 1

İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Türkiye Süper Ligi’nden Trabzonspor – Erzurum BŞB mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Trabzonspor göreve Abdullah Avcı’yı getirdi. Son dönemde istenmeyen sonuçlar elde eden ekip bu maçta kazanarak iyi bir hava yakalamak istiyor. Güzel oranından ev sahibi galibiyeti değerlendirilebilir.

Beşiktaş - Başakşehir: Maç Sonucu 2

Günün öne çıkan son karşılaşması yine bir Türkiye Süper Ligi karşılaşması olan Beşiktaş - Başakşehir mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %53’ü Başakşehir’in galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Beşiktaş’ta kritik eksikler var! Kaleci Ersin cezalı. 2. kaleci Utku’nun da durumu belirsiz ve 2004 doğumlu Emre Bilgin kalede olabilir... Başakşehir cephesinde 3 gün sonraki Old Trafford deplasmanı bahis tercihi açısından düşündürtse de, Beşiktaş maçı sıradan bir karşılaşma değil. Dolayısıyla eksikleri olan Beşiktaş’a karşı Başakşehir’in galibiyeti daha yakın görünüyor.