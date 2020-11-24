Günün En Çok Oynanan Maçları

Manchester United – Başakşehir: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok oynanan maçı Manchester United – Başakşehir karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %79’u İngiliz ekibinin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Analizi

Manchester United, Başakşehir’e karşı İstanbul ’da 2-1 mağlup olduktan sonra ligde çıktığı iki maçı da kazandı. Özellikle Solskjaer, Başakşehir yenilgisi sonrasında ağır eleştiriler aldı. Everton ve West Bromwich karşısında kazandılar. Manchester United’da bu maçta Shaw ve Jones forma giyemeyecek. Karantina süreci devam eden Lingard da takımını yalnız bırakacak. İyi bir futbol ortaya koyan temsilcimiz ise Beşiktaş karşısında laubali oynayıp “biz bu maçı nasıl olsa kazanırız” edasında sahaya çıkınca futbolun gerçekleri ile karşılaştı ve 3-2 mağlup oldu. Old Trafford’da temsilcimiz açısından zor bir 90 dakika olacaktır. Eksiklerine karşın İngiliz ekibinin işi sıkı tutarak maça hızlı bir giriş yapacağı ve ilk 45 dakikayı önde tamamlayacağı görüşündeyim.

Borussia Dortmund – Club Brugge: Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün bir diğer öne çıkan maçı Borussia Dortmund – Club Brugge karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %63’ü ev sahibi ekipten yana.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

F Grubu'nda kritik bir eşleşme. Dortmund milli aradan sonra Hertha deplasmanında şov yaptı. Haaland'ın yıldızı parlıyor. Genç golcü, Şampiyonlar Ligi atmosferini de ayrı seviyor. Club Brugge'ün mutlaka kazanması gereken bir maç. İşleri çok zor. Belçika'daki maçı Dortmund gol yemeden kazanmıştı. Bu maçta da Alman ekibi ön planda fakat oran düşük. İlk yarıdan 2 gol bekleyebiliriz.