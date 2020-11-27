Günün En Çok Oynanan Maçları

Ankaragücü – Trabzonspor: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, Türkiye Süper Ligi bülteninde bulunan MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçı oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %65’i bordo-mavili ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta Erzurumspor ’u 1-0 mağlup etti. Bordo mavili takım rakibine birçok pozisyon verse de karşılaşmadan hem galip hem de gol yemeden ayrıldı. Şimdi yine karşılarında zorluk yaşamayacakları bir rakip var bana göre… Ankaragücü Fuat Çapa ile yollarını ayırdı ve bu maç öncesinde henüz yeni teknik adamları konusunda bir adım atmadı. Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor’un bu maçta sorun yaşamayacağı ve 3 puanı kazanacağı görüşündeyim.

Fenerbahçe – Valencia Basket: Maç Sonucu 2

İddaa programının basketbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Euroleague Fenerbahçe Beko – Valencia Basket mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü İspanyol ekibinin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Fenerbahçe'de De Colo, Alex Perez sakat. Melih, milli takımda. Vesely'nin durumu maç günü belli olacak. Valencia'da ise Labeyrie sakatlandı ve İstanbul 'a getirilmedi. Valencia, son dönemde formda. 9 maçta 6 galibiyet elde ettiler. Fenerbahçe sorunlu. Kazansa bile çok zorlanıyorlar. 6.5 handikapla beraber 2 tercihini öneriyorum.

Wolfsburg – Werder Bremen: Toplam 1.5 Üst

Günün öne çıkan son karşılaşması Bundesliga’da oynanacak olan Wolfsburg – Werder Bremen mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmanın ‘1.5 Üst’ tercihine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Bundesliga'da haftayı ligin en az gol yiyen takımı Wolfsburg açıyor. Rakibi ise son 5 maçından da 1-1'lik skorla ayrılan Werder Bremen. Sırf bu iki veri bile karşılaşmaya dair ipuçlarını bize veriyor. Wolfsburg'un da 8 maçtır kaybetmediğini dikkate almak gerek. Az skorlu bir karşılaşma olması çok muhtemel. TG:2-3 aralığı düşünülmesi gereken ilk tercih.