Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

10 Aralık 2020 Perşembe - 14:27
İLGİLİ HABERLER
Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Celtic - Lille maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Real Madrid – Borussia Monchengladbach Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları Misli.com'da Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (9 Aralık)

Maccabi Tel Aviv Sivasspor
Temsilcimiz Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv’e konuk olacağı mücadele günün en çok tercih edilen maçı olarak öne çıkıyor. Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin ise %56’sı Sivasspor’un mücadeleden galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi
Temsilcimiz Sivasspor kazanırsa üst tura yükselecek. Maccabi Tel Aviv’e beraberlik yarıyor. İlk maçta elimizden kaçırdığımız Maccabi Tel Aviv karşısında Yiğidolar bu sefer kazanır.
 
Tottenham – Antwerp: Maç Sonucu 1
İddaa programı Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Tottenham – Antwerp karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %85’i ev sahibi ekibe oynuyor.
 
Misli.com Yazarı Halil İbrahim Ağış’ın Yorumu
Grubun mutlak favorisi olan Tottenham sadece Antwerp karşısında mağlubiyet aldı. Gruptan lider olarak çıkabilmeleri için mutlaka bu karşılaşmayı kazanmaları gerekiyor. Antwerp ise mütevazi bir kadrosu bulunmasına rağmen başarılı bir performans sergiledi. Kadro olarak kaliteli ve tecrübeli bir takıma sahip olan Tottenham maça hızlı bir giriş yapıp ilk yarıyı önde bitirecektir. Ayrıca gol bahisine oynayacaklar için tercihim 2.5 Gol Üstü.
 
Bayer Leverkusen – Slavia Prag: Maç Sonucu 1
UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nu lider tamamlamak isteyen Bayer Leverkusen ile Sparta Prag’ın karşı karşıya geldiği mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %44’ü ev sahibi ekibin galip geleceği görüşünde.
 
Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Analizi
İki takım da gruptan çıktı, liderlik için sahadalar. Leverkusen'e bunun için beraberlik yetiyor. Ev sahibi ekip Ekim'de Slavia'ya kaybettiğinden beri bir daha mağlubiyet yüzü görmedi resmi maçlarda, ki öncesinde de kaybetmemişlerdi. Slavia olağanüstü bir Avrupa sezonu geçiriyor yine, özellikle de gol yollarında etkili bir takım. Keyifli ve 2,5 gol üstü ile sonuçlanan bir müsabaka bekliyorum.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Günün En Çok Oynanan Maçları misli misli.com
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş'a transferde müjde! Sözleşmesini yenilemedi ve... Beşiktaş'a transferde müjde! Sözleşmesini yenilemedi ve...
Fransızlar, Trabzonspor'un yıldızları için harekete geçti!Fransızlar, Trabzonspor'un yıldızları için harekete geçti! Fatih Terim dünya yıldızlarını veto etti! İşte o isimler...Fatih Terim dünya yıldızlarını veto etti! İşte o isimler... Fenerbahçe'ye kötü haber! Dev transferde rakip çıktı!Fenerbahçe'ye kötü haber! Dev transferde rakip çıktı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.