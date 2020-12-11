Günün En Çok Oynanan Maçları

Kasımpaşa – Denizlispor: Maç Sonucu 1

İddaa programı Cuma bülteninde günün en çok oynanan maçı Kasımpaşa Denizlispor karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Kasımpaşa iç sahada başka, deplasmanlarda başka oynuyor. Beşiktaş karşısında etkisiz bir görüntü ortaya koysalar da, bu hafta Denizli karşısında yenilgiyi unutturabilirler. Zira Denizlispor ligin en kötü performansına sahip ekiplerin başında. Prosinecki sonrası da toparlanmaları pek kolay görünmüyor. Kasımpaşa’nın tüm iç saha maçları benim için önemli bir referans. Bu maçta da kazanmaya yakınlar.

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt: 2.5 Gol Üstü

Misli.com’dan canlı bahis oynarken aynı anda canlı seyredebileceğiniz Wolfsburg – Eintracht Frankfurt karşılaşmasına tercih yapan Misli.com üyelerinin %28’i 2.5 gol üstüne oynuyor.

Misli.com Bundesliga Uzmanı Fatih Demireli’nin Yorumu

Beraberliği seven iki takım karşı karşıya geliyor. Wolfsburg, oynadığı 10 maçının 6'ni berabere bitirdi. Frankfurt hatta yedi kez berabere kaldı. Wolfsburg'un henüz mağlubiyet yaşamadığını da söyleyelim. İki takımın da kaliteli ayakları olsa da o ayaklarınn durduğu maçlarda bitiricilik konusunda sıkıntı çektiğini görüyoruz. Wolfsburg'ta Weghorst, Frankfurt'ta Silva olmadığı zaman sorun var. Ben seriye inanıyorum ve yine bir beraberliğin olacağına inanıyorum.

Anderlecht – Genk: 2.5 Gol Üstü

İddaa programında günün bir diğer öne çıkan karşılaşması Anderlecht – Genk maçına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %42’si mücadelenin gollü geçeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Analizi

Ligin en formda takımı Genk, Anderlecht deplasmanına konuk oluyor. Ev sahibi savunması güven vermiyor. Genk ise son maçlarında adeta şov yapıyor. Keyifli bir mücadele olur. 2.5 üstten yanayım