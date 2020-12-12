Günün En Çok Oynanan Maçları

Real Madrid – Atletico Madrid: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı İspanya La Liga bülteninde bulunan Madrid derbisi oldu. Real Madrid – Atletico Madrid mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %6’sı Real Madrid’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Ligde yenilgisi olmayan Atletico Madrid, resmi maçlardaki son yenilgisini de Ekim ayında Bayern karşısında aldı. Çok formdalar ve istikrarsız Real karşısında kaybetmezler.

Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sı ev sahibi takım Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Fenerbahçe’de en büyük eksiklik kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyecek olan Serdar Aziz…Çünkü tecrübeli futbolcunun önemi ve katkısı derbide oynatılmayıp Denizlispor maçının ilk yarısında sergilediği futbolla ortaya çıktı. Lemos’ta sakat ve stoperde 1 yıldır futboldan uzak kalan Sadık’ın oynaması bekleniyor. Bu durum Fenerbahçe için büyük bir sorun olacaktır. Ancak sarı lacivertlilerde Gustavo takıma geri dönecek. Fenerbahçe’nin kazanması muhtemel bir 90 dakika ancak Yeni Malatyaspor’un da ligde oynadığı 10 maçın 8’inde skor bulduğuna da dikkat çekmek gerekli. Karşılıklı gol var seçeneği de değerlendirebilir. Ancak Fenerbahçe galibiyeti ve 1.5 üst tercihi daha ideal bir seçim olacaktır.

Union Berlin – Bayern Münih: Maç Sonucu 2

Günün öne çıkan son karşılaşması Almanya Bundesliga bülteninden oynanacak olan Union Berlin – Bayern Münih mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmada Bayern Münih’in galibiyet elde edeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Tercihi