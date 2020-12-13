Günün En Çok Oynanan Maçları

Genoa – Juventus : Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı İtalya Serie A bülteninde bulunan Genoa - Juventus mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %13’ü konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Pirlo’nun öğrencileri haklarında çıkan tüm eleştirilere Barcelona galibiyetiyle son verdi. Camp Nou’da alınan 3 gollü galibiyet, takımın vitesini 5’e atmasına yol açmış olabilir. Genoa için oldukça zor bir mücadele. Konuk takım hem kazanır hem de skoru 2.5 Üste çıkarır.

Alanyaspor - Beşiktaş: Maç Sonucu 2

İddaa programının futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Alanyaspor - Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Lider Alanyaspor ligde oynadığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Ancak bir gerçek var ki oynadıkları futbol itibarı ile iki maçta da yenilgiyi hak etmediler. Özellikle Göztepe maçının ikinci yarısında tamamı ile oyunu rakip sahaya yıkıp net pozisyonlar bulsalar da, çok net 2 penaltıları hakem Ali Şansalan tarafından verilmedi! Gençlerbirliği karşısında ise son dakikada Bakasetas’ın penaltıyı değerlendirememesi nedeniyle sahadan mağlup ayrıldılar. Alanyaspor kaybetse de iki maçta da iyi bir futbol ortaya koydu. Salih Uçan kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Onlar için önemli bir eksik. Ancak ben bu maçta Alanyaspor’un takım olarak aldıkları sonuçlara reaksiyon vereceği kanaatindeyim. Beşiktaş büyük bir yükselişte. Özellikle Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında 3’te 3 yapıp 9 puan toplamak çok büyük bir iş! Ancak bu kez karşılarında bana göre halen ligin en iyi futbolunu ortaya koyan Alanyaspor var. Teknik adamlar arasında da önemli bir rekabet olacak. Usta Sergen Yalçın, eski yardımcısı Çağdaş Atan’a rakip olacak. Ben biraz da risk alarak Alanyaspor kazanır diyorum.

Başakşehir – Gaziantep FK: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Türkiye Süper Ligi bülteninde oynanacak olan Başakşehir – Gaziantep FK mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %68’i karşılaşmada ev sahibi ekibin sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Başakşehir son dönemde gol yollarında çok etkili olsa da kalelerini gole kapamakta bir hayli zorlanıyor. Cesur kadrolarla savunmada açık verebiliyorlar. Bu maçta en az 3 gol bekliyorum.