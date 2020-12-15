Günün En Çok Oynanan Maçları

15 Aralık 2020 Salı - 14:10
Benevento - Lazio : Maç Sonucu 2
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı İtalya
Serie A bülteninde bulunan Benevento - Lazio mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %17’si konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi
Benevento son 4 maçta yalnızca 1 kere kaybederek biraz da olsa toparlandı. Lazio son maçında Hellas Verona karşısında 2-1 kaybetti. Bu maçta deplasman ekibi favori
gözükse de karşılıklı goller daha garanti.
Wolverhampton - Chelsea: Maç Sonucu 2
İddaa programının futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Wolverhampton - Chelsea mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %5’i Chelsea’nin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Chelsea, hafta sonu Everton
deplasmanında 1-0 kaybetti. Ancak mağlup olmasına karşın Maviler oynadığı futbolun karşılığını alamadılar, şanssızlar idi. Rakip kaleye çekilen 10 şut, yüzde 71 topla oynama ve direkten dönen 2 top! Wolverhampton ise Aston Villa
’ya 1-0 mağlup olurken Moutinho gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Liderlik yarışının gerisinde kalmak istemeyen Chelsea bu kez kazanır, sonuca giderler.
Stuttgart – Union Berlin: Toplam 3.5 Gol Üst
Günün öne çıkan son karşılaşması Almanya
Bundesliga bülteninde oynanacak olan Stuttgart – Union Berlin mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %12’si karşılaşmada en az 4 gol çıkacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi
Hafta sonu Avrupa
Liglerinde en flaş skoru alan Stuttgart evine dönüyor. Dortmund gibi bir takımı 5-1 yenmek her takımın yapabileceği bir şey değil. Müthiş yardımlaştılar, mükemmel oynadılar. Union Berlin ise Stuttgart’tan sonraki en flaş skoru almayı başardı. B.Münih’ten 1 puanı kopardı. Bu maç gerçekten çok zor olacak. KG VAR ilk düşünülmesi gereken seçenek olmalı.