Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

15 Aralık 2020 Salı - 14:10
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Benevento - Lazio : Maç Sonucu 2
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı İtalya Serie A bülteninde bulunan Benevento - Lazio mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %17’si konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi
Benevento son 4 maçta yalnızca 1 kere kaybederek biraz da olsa toparlandı. Lazio son maçında Hellas Verona karşısında 2-1 kaybetti. Bu maçta deplasman ekibi favori gözükse de karşılıklı goller daha garanti.
 
Wolverhampton - Chelsea: Maç Sonucu 2
İddaa programının futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Wolverhampton - Chelsea mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %5’i Chelsea’nin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Chelsea, hafta sonu Everton deplasmanında 1-0 kaybetti. Ancak mağlup olmasına karşın Maviler oynadığı futbolun karşılığını alamadılar, şanssızlar idi. Rakip kaleye çekilen 10 şut, yüzde 71 topla oynama ve direkten dönen 2 top! Wolverhampton ise Aston Villa’ya 1-0 mağlup olurken Moutinho gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Liderlik yarışının gerisinde kalmak istemeyen Chelsea bu kez kazanır, sonuca giderler. 
 
Stuttgart – Union Berlin: Toplam 3.5 Gol Üst
Günün öne çıkan son karşılaşması Almanya Bundesliga bülteninde oynanacak olan Stuttgart – Union Berlin mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %12’si karşılaşmada en az 4 gol çıkacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi
Hafta sonu Avrupa Liglerinde en flaş skoru alan Stuttgart evine dönüyor. Dortmund gibi bir takımı 5-1 yenmek her takımın yapabileceği bir şey değil. Müthiş yardımlaştılar, mükemmel oynadılar. Union Berlin ise Stuttgart’tan sonraki en flaş skoru almayı başardı. B.Münih’ten 1 puanı kopardı. Bu maç gerçekten çok zor olacak. KG VAR ilk düşünülmesi gereken seçenek olmalı.
 

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Etiketler: Günün En Çok Oynanan Maçları misli misli.com
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