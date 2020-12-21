Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

21 Aralık 2020 Pazartesi - 13:16
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Konyaspor - Sivasspor: Maç Sonucu 2
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi bülteninde bulunan Konyaspor - Sivasspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %24’ü konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Sivasspor için işlerin iyi gittiğini söylemek güç! Yoğun fikstür, üst üste gelen sakatlıklar ve Covid-19 vakaları onları olumsuz etkiledi. Ligde şu anda 11 puan ile son 4 sıranın iki puan uzağındalar. Çıkışa geçeceklerdir ancak geçtiğimiz hafta son dakika golü ile kaybeden Konyaspor’un şu anda daha formda, fizik gücü olarak da rakibinden daha iyi durumda olduğu görüşündeyim. Fazla da risk almadan ev sahibi kaybetmez diyorum
 
Chelsea – West Ham: Maç Sonucu 1
İddaa programının futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Chelsea – West Ham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i maçı ev sahibi ekip Chelsea’nin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi
Üst üste 2 maçını da kaybeden Chelsea için kritik sınav. West Ham da bu sezonun dikkat çeken formda takımlarından. Kart ve gol bahisleri düşünülebilir. 3.5 üst kart ve 2.5 üst tercihlerim.
 
 
Antalyaspor - Kayserispor: Maç Sonucu 1
Günün öne çıkan son karşılaşması Spor Toto Süper Lig bülteninde oynanacak olan Antalyaspor - Kayserispor mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %61’i mücadeleyi ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi
Antalya, Ersun Yanal ile yoluna devam ediyor. Son 4 maçta da kaybetmediler. Bu sefer rakipleri 6 maçtır kazanamayan Kayseri olacak. Antalya galibiyeti öncelikli tercihim.
 

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