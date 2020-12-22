Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

22 Aralık 2020 Salı - 12:39
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Galatasaray – Göztepe: Maç Sonucu 1
İddaa programı Salı bülteninde günün en çok oynanan maçı Galatasaray – Göztepe karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %58’i ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Galatasaray adına Karagümrük maçı istenilen gibi sonuçlanmadı. Fatih Terim bu maçta takımın başında olmayacak. Göztepe ise son maçında içerde Hatay’a mağlup oldu. Galatasaray zorlansa da kazanacaktır.
 
Hatayspor – Trabzonspor: Maç Sonucu 2
Süper Lig’de günün diğer maçı Hatayspor Trabzonspor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si Bordo Mavililerin mücadeleden galibiyetle ayrılmasını bekliyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Hatayspor mütevazı kadrosu ile ligde ses getirmeyi başardı. Maç eksiğine rağmen 6. sırada yer alıyorlar. Trabzon ise Abdullah Avcı yönetiminde henüz hiç kaybetmedi ve istikrarlı gözüktü. Bu maçta temkinli ilk yarı çok olası.
 
 
Juventus – Fiorentina: Maç Sonucu 1
Misli.com’dan canlı bahis yaparken aynı zamanda canlı seyredebileceğiniz maçta Juventus evinde Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %70’i ise ev sahibinin sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.
 
Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu
Parma deplasmanında farklı kazanmak öz güven anlamında önemli. Juventus, gücünün bilincinde oynadıkça rahat kazanmaya devam edecektir. Fiorentina, oyun temposunu yükseltemiyor. Bu oyun yapısıyla tek puan çıkaramayacakları takım Juventus. Ev sahibi hata yapmayacaktır. Alternatif düşünenler TGS 2,3’ü tercih etmeli.
 

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Etiketler: Günün En Çok Oynanan Maçları misli misli.com
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