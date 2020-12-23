Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

23 Aralık 2020 Çarşamba - 12:47
İLGİLİ HABERLER
Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (23 Aralık) Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (23 Aralık) Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (23 Aralık) Fenerbahçe - Başakşehir maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe – Başakşehir: Maç Sonucu 1
 
İddaa programı Çarşamba bülteninde günün en çok oynanan maçı Fenerbahçe – Başakşehir karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %20’si Sarı Lacivertlilerin galibiyetini tercih ediyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
 
Ligde son haftalarda beklentilerin altında kalan iki takım karşı karşıya geliyorlar. Fenerbahçe ve Başakşehir savunmaları çok basit hatalar yapabiliyorlar. Bu maçta en güvenilir bahsin Gol Var olduğunu düşünüyorum.
 
Paris Saint Germain – Strasbourg: Maç Sonucu 1
 
Günün öne çıkan bir diğer maçında Paris Saint Germain evinde Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Misli.com’dan canlı bahis yaparken aynı zamanda canlı izleyebileceğiniz mücadeleyi kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %68’i ise ev sahibine oynuyor.
 
Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Maç Analizi
 
Lille deplasmanında gol atamayan PSG, Icardi, Şaraba, Neymar, Bernat, Florenzi, Kimpembe gibi ilk 11 oyuncularının sakatlıklarından çok etkilendi. Bu hafta zirve yarışından uzaklaşmamak için kazanmak isteyeceklerdir. Karşılarında sürpriz potansiyelli bir rakip var. PSG maçı kazanmaya çok yakın ama konuk ekibin de skora katkısıyla bu maçın gollü geçmesi kuvvetle muhtemel.
 
Hellas Verona – Inter: Maç Sonucu 2
 
Misli.com’dan canlı yayınlanacak maçta Inter deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %19’u konuk takımın galip geleceğini düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi
 
İnter, zirve yolunda ligde hata yapmamaya alıştı. Verona, oyun anlamında eksiklere rağmen iyi durumda. İnter için zor bir deplasman. Verona, gol yollarında boşu yok. İnter ise kalesini nadir gole kapatıyor. Karşılıklı gol var bahsi, değerli bir tercih.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: misli
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Marsilya'dan sonra bir dev daha devrede Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Marsilya'dan sonra bir dev daha devrede
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer listesi ortaya çıktı! Tam 10 futbolcu varFenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer listesi ortaya çıktı! Tam 10 futbolcu var Taylan Antalyalı fırtınası! '50 milyon euro...'Taylan Antalyalı fırtınası! '50 milyon euro...' Thomas Heurtel kariyerinin şokunu yaşadı! 'Arkamızdan iş çevirdin' dediler uçağa almadılarThomas Heurtel kariyerinin şokunu yaşadı! 'Arkamızdan iş çevirdin' dediler uçağa almadılar
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.