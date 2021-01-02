Günün En Çok Oynanan Maçları

Galatasaray - Antalyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Süper Lig bülteninde bulunan Galatasaray Antalyaspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %58’i Sarı-kırmızılı ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Galatasaray, derbide Trabzon önünde maçın ilk 60 dakikadaki oyunu ile 2-0 galip gelmesini bilmişti. Arda Turan son dönemde form yakaladı. Antalya çok kırılgan bir ekip. Gollü bir maç bekliyorum.

Alanyaspor - Başakşehir: Toplam 2.5 ÜST

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan ikinci Alanyaspor - Başakşehir mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Ligde büyük bir düşüş yaşayan iki takım zorlu bir maça çıkacak. Geçen senenin şampiyonu Başakşehir ve ligde haftalarca liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor. Favorisi olmayan ve bence 3 sonucun da sürpriz olarak değerlendirilmeyeceği bir 90 dakika…Başakşehir’de yaşadığı sakatlık sonrasında Skrtel yok. Zaten son şampiyon kalesini gole kapatma konusunda başarılı değil. 10 kişi kalan Kasımpaşa karşısında dahi gol yemeyi, geriye düşmeyi başardılar. İki takımın da galibiyet adına alacağı risklerle karşılıklı goller izleriz.

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen: Toplam 2.5 ÜST

Günün öne çıkan son karşılaşması Almanya Bundesliga bülteninde Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşma için 2.5 Üst seçeneğini değerlendiriyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Kendi sahasında altı maçtır kaybetmeyen Frankfurt lige kötü başlamıştı ama tehlikeli bir rakip olmaya başladı. Bayer Leverkusen ise Bundesliga'da sadece tek mağlubiyet aldı. O da lider Bayern Münih'e karşı. Oldukça formda hücum elemanlarına sahipler. Shick, Diaby, Bailey üçlüsü can yakıyor. Frankfurt da skora eşlik edecektir. 2.5 ÜST ideal.