Günün En Çok Oynanan Maçları

Gaziantep FK - Ankaragücü: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Süper Lig bülteninde bulunan Gaziantep FK - Ankaragücü mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %44’ü ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Gaziantep ligde bulunduğu konumu kesinlikle hak eden bir takım. Erzurum deplasmanında gerçekten Sumudica’nın tepki gösterdiği kadar ilginç, haksız bir penaltı kararı ile 1 puanla sahadan ayrıldılar. Özgüveni yüksek, takım halinde mücadele eden, gol yollarında etkili olan bir ekip Gaziantep ekibi var. Ankaragücü de çıkışta ve ligde son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldılar. Bir tek Beşiktaş ’a karşı kaybettiler. Başkent ekibi de formda olsa da benim tercihim ev sahibinin galibiyeti olacak.

Konyaspor - Galatasaray: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan ikinci Konyaspor - Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %55’i karşılaşmada Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün Tercihi

Galatasaray’da eksikler can sıkıyor. Marcao, Emre Kılınç ve Arda kart cezalısı. Omar, Etebo, Feghouli ve Falcao sakat. Konyaspor’da ise Adil, Anicic, Miya, Musa Çağıran, Hurtado’nun sakatlıkları var. İki takımda da eksikler var. Beraberlik ağır basıyor.

Yeni Malatyaspor - Sivasspor: Maç Sonucu

Günün öne çıkan son karşılaşması Türkiye Süper Ligi bülteninde yer alan Yeni Malatyaspor - Sivasspor mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %11’i karşılaşma ev sahibi ekip galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Erzurum ve Ankaragücü mağlubiyetleri ile demoralize olan Yeni Malatya, tekrar çıkışa geçmek istiyor. Adem Büyük ve Acquah’ın cezası tamamlandı. Tetteh de son maçta sonradan girerek enerjisini topladı. Sivasspor ise son dönemde çok kolay pozisyonlar veriyor. Fajr’ın hafta sonu oynanacak Gaziantep sınavı öncesinde de kart ceza sınırında olması, ayrı bir rehavet unsuru. İki ekibin de hücum ayakları son dönemde etkin. Karşılıklı goller bir adım öne çıkıyor.