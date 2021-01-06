Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

06 Ocak 2021 Çarşamba - 12:39
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Trabzonspor - Göztepe: Maç Sonucu 1
 
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Süper Lig bülteninde bulunan Trabzonspor - Göztepe mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %58’i ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
 
Trabzonspor, Karagümrük karşısında maçın başından sonuna kadar iyi bir futbol ortaya koydu. Galibiyeti net şekilde hak etti. Nwakaeme ile Ekuban’ın takıma dönmesi ve form tutması ile Trabzonspor yükseliş trendine girecektir. Bordo mavililerin Göztepe karşısında galibiyete uzanacağı görüşündeyim.
 
Beşiktaş - Rizespor: Maç Sonucu 1
 
İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı Beşiktaş - Rizespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %56’sı karşılaşmada Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün Tercihi
 
Kayserispor deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönen Beşiktaş, zirveye kuruldu. Çaykur Rizespor, Antalyaspor galibiyeti sonrası Konyaspor ve Gençlerbirliği ile de berabere kaldı. İstanbul’da fileler en az 3 kez havalanır.
 
Başakşehir – BB Erzurumspor: Maç Sonucu  1
 
Günün öne çıkan son karşılaşması Türkiye Süper Ligi bülteninde yer alan Başakşehir – BB Erzurumspor mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %64’ü karşılaşmada ev sahibi ekip galibiyetini tercih ediyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
 
Sancılı bir süreçten geçen Başakşehir’de, artan sakatlık sorunları da Okan hocanın elini kolunu bağladı. 3-0’lık Alanya yenilgisi, Başakşehir için büyük bir felaketin finali gibiydi. Erzurum sınavı, Başakşehir için tekrar ayağa kalkma fırsatı. Erzurum son iki maçta kapasitesini zorlasa da kolay pozisyon veren yapılarından ötürü bu maçta bir sürpriz daha beklemiyorum. Başakşehir haftalar sonra şanssızlığını kıracaktır.
 
 
 

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