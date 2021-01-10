Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

10 Ocak 2021 Pazar - 14:29
İLGİLİ HABERLER
Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (10 Ocak) Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (10 Ocak) Hatayspor-Beşiktaş Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları Galatasaray - Gençlerbirliği maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Hatayspor – Beşiktaş: Maç Sonucu 2
 
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Süper Lig bülteninde bulunan Hatayspor - Beşiktaş mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %45’i Siyah-beyazlı ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
 
Beşiktaş çok iyi bir grafik yakaladı ve iyi oynayarak kazanıyorlar. Mücadele gücü yüksek, fizik, atletik ve orta saha hattı güçlü bir takım Beşiktaş… Kaldı ki Sergen Yalçın’ın şu anda ligin en formda ve başarılı teknik adam olduğu da açık bir gerçek. Beşiktaş bu deplasmandan da 3 puanla dönerek galibiyet serisini 6 maça çıkarır ve Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmaz.  
 
Rizespor - Denizlispor: Maç Sonucu 1
 
İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı Rizespor - Denizlispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada Rizespor’un kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
 
Yalçın Koşukavak göreve geldikten sonra, Denizlispor daha sık pozisyona girebilen, hücumda daha etkin bir takıma dönüştü. Puan kayıplarına rağmen de bunun meyvelerini aldılar. Rizespor ise ligdeki 6. yenilgisini aldığı Beşiktaş karşılaşmasında, 6-0’lık skorla büyük bir ders aldı bir bakıma. Basit savunma hatalarının neticesinde farklı mağlubiyet kaçınılmazdı. İşin ilginci, önümüzdeki hafta arasında kupada yeniden Beşiktaş’a konuk olacaklar. Dolayısıyla Rize’nin, Denizli karşısında bazı isimleri dinlendirmesi de son derece olası. Denizlispor’un mutlaka skor bulmasını bekliyorum. 
 
Ankaragücü - Başakşehir: Maç Sonucu 2
 
Günün öne çıkan son karşılaşması Türkiye bülteninde yer alan MKE Ankaragücü - Başakşehir mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %44’ü karşılaşmada Başakşehir’in kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi
 
Son şampiyon Başakşehir, bu sezon oldukça formsuz. Zirveden epey uzakta kaldılar. İrfan ve Visca’ya teklifler var. Ankaragücü dirençli bir takım. Başakşehir zorlansa da kadro kalitesiyle galibiyet için bir adım önde.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: misli
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Dün resmen istemişti! Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e büyük şok Dün resmen istemişti! Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e büyük şok
Ünlü futbolcunun sevgilisi Shannon de Lima, doğum gününü bikinili pozuyla kutladı!Ünlü futbolcunun sevgilisi Shannon de Lima, doğum gününü bikinili pozuyla kutladı! AS Gazetesi inanılmaz Falcao gerçeğini duyurdu! 'Bir tane bile...'AS Gazetesi inanılmaz Falcao gerçeğini duyurdu! 'Bir tane bile...' Ve Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi bitirdi! Galatasaray formulü bulduVe Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi bitirdi! Galatasaray formulü buldu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.