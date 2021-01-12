Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

12 Ocak 2021 Salı - 12:47
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (10 Ocak)

Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Maç Sonucu 2
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Kupası bülteninde bulunan Yen Malatyaspor - Galatasaray mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %40’ı Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hafta sonunda oynanacak Beşiktaş derbisini göz önüne alarak sahaya süreceği kadroda bazı değişikliklere gidecek. Donk ve Arda kadroda yok. Emre Taşdemir, kaleci Okan’ın da ilk 11’de yer almasını beklemiyoruz. Yeni Malatyaspor formsuz ve kulüp içindeki sorunlar nedeniyle ciddi bir düşüş içindeler. Kayserispor’a karşı da mağlup oldular. Zor bir 90 dakika olacaktır. Taraf bahsi yerine iki takımın maç içinde karşılıklı gollere imza atacağı görüşündeyim.  

Sivasspor – Adana Demirspor: Maç Sonucu 1
İddaa programının Türkiye Kupası bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı Sivasspor Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %43’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Gaziantep’in 15 maçlık yenilmeme serisine hafta sonunda son veren Sivasspor, Hakan Arslan’ın ekstra oyunuyla galibiyete uzanarak özgüven tazeledi. Ancak Süper Lig ekiplerinin 1. Lig ekiplerine göre kupadaki en büyük handikabı da liglerin faal olarak sürmesi. Sivasspor bu maçın ardından hafta sonunda Başakşehir’e konuk olacak. Adana Demirspor kupayı ne kadar önemseyip arzuladığını Trabzonspor karşısındaki performansıyla gösterdi. Cüneyt Hoca geldikten sonra ligde de kritik galibiyetler elde ettiler. Kupada zorlu eşleşmede tercihim karşılıklı gollerden yana olacak.
 

Anadolu Efes – Alba Berlin: Maç Sonucu 1
Günün öne çıkan son karşılaşması Euroleague bülteninde yer alan Anadolu Efes – Alba Berlin mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada Anadolu Efes’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi
Efes, geçen hafta Asvel deplasmanında eski günlerine benzer bir hücum performansı sergiledi.  Simon'un yokluğuna rağmen Asvel'i 102 sayı atıp yendiler. Ligde de Galatasaray'a 90 sayı ürettiler. Simon'un yanı sıra Pleiss ve Tolga Geçim de sakat. Alba Berlin de Baskonia'yı mağlup etti ama iki gün sonra Maccabi'ye yenildi. Koç Garcia Reneses korona olduğu için maçlara çıkamıyor.  Efes'in bu maçta da savunması yumuşak olan Alba Berlin karşısından 85 sayıya ulaşacağını tahmin ediyorum.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Günün En Çok Oynanan Maçları misli misli.com
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de büyük Mesut Özil süprizi ve Rıdvan Dilmen detayı... Fenerbahçe'de büyük Mesut Özil süprizi ve Rıdvan Dilmen detayı...
Galatasaray yönetimi Onyekuru'yu da bitiremedi! Transfer yattıGalatasaray yönetimi Onyekuru'yu da bitiremedi! Transfer yattı Daily Mail duyurdu! Ali Akman'ın yeni adresini açıkladılarDaily Mail duyurdu! Ali Akman'ın yeni adresini açıkladılar 3-0 kesmedi! Erzurumspor - Fenerbahçe maçından sonra bomba ifadeler! 'Bir de oynasalar...'3-0 kesmedi! Erzurumspor - Fenerbahçe maçından sonra bomba ifadeler! 'Bir de oynasalar...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.