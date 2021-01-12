Günün En Çok Oynanan Maçları

Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Kupası bülteninde bulunan Yen Malatyaspor - Galatasaray mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %40’ı Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hafta sonunda oynanacak Beşiktaş derbisini göz önüne alarak sahaya süreceği kadroda bazı değişikliklere gidecek. Donk ve Arda kadroda yok. Emre Taşdemir, kaleci Okan’ın da ilk 11’de yer almasını beklemiyoruz. Yeni Malatyaspor formsuz ve kulüp içindeki sorunlar nedeniyle ciddi bir düşüş içindeler. Kayserispor ’a karşı da mağlup oldular. Zor bir 90 dakika olacaktır. Taraf bahsi yerine iki takımın maç içinde karşılıklı gollere imza atacağı görüşündeyim.



Sivasspor – Adana Demirspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Kupası bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı Sivasspor Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %43’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Gaziantep’in 15 maçlık yenilmeme serisine hafta sonunda son veren Sivasspor, Hakan Arslan ’ın ekstra oyunuyla galibiyete uzanarak özgüven tazeledi. Ancak Süper Lig ekiplerinin 1. Lig ekiplerine göre kupadaki en büyük handikabı da liglerin faal olarak sürmesi. Sivasspor bu maçın ardından hafta sonunda Başakşehir ’e konuk olacak. Adana Demirspor kupayı ne kadar önemseyip arzuladığını Trabzonspor karşısındaki performansıyla gösterdi. Cüneyt Hoca geldikten sonra ligde de kritik galibiyetler elde ettiler. Kupada zorlu eşleşmede tercihim karşılıklı gollerden yana olacak.



Anadolu Efes – Alba Berlin: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Euroleague bülteninde yer alan Anadolu Efes – Alba Berlin mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada Anadolu Efes’in kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Efes, geçen hafta Asvel deplasmanında eski günlerine benzer bir hücum performansı sergiledi. Simon'un yokluğuna rağmen Asvel'i 102 sayı atıp yendiler. Ligde de Galatasaray'a 90 sayı ürettiler. Simon'un yanı sıra Pleiss ve Tolga Geçim de sakat. Alba Berlin de Baskonia'yı mağlup etti ama iki gün sonra Maccabi'ye yenildi. Koç Garcia Reneses korona olduğu için maçlara çıkamıyor. Efes'in bu maçta da savunması yumuşak olan Alba Berlin karşısından 85 sayıya ulaşacağını tahmin ediyorum.