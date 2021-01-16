Günün En Çok Oynanan Maçları

Antalyaspor – Trabzonspor Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Antalyaspor Trabzonspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %37’si konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Antalyaspor nihayet kendine geldi. Ersun Yanal iyi bir hava yakaladı. Trabzon ise Abdullah Avcı yönetiminde son 5 maçında 4 galibiyetle 7. sıraya kadar yükseldi. İki moralli ekibin maçında karşılıklı goller çok olası.

Angers – Paris Saint Germain 2.5 Gol Üstü

Günün öne çıkan bir diğer maçında Paris Saint Germain deplasmanda Angers ile karşı karşıya gelecek. Misli.com’dan canlı yayınlanacak mücadeleyi kuponlarına ekleyen üyelerin %60’ı maçın gollü geçeceğini düşünüyor.

Misli.com Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu

Angers zaman zaman tercih ettiği cesur futbolun karşılığını Lille deplasmanında 2-1'lik galibiyetle almıştı ama cezasını da Monaco deplasmanında 3-0 yenilerek çekti. PSG'ye karşı daha temkinli olmaları mümkün ama bu da rakibi durdurmaya ne kadar yetecek tartışılır! PSG, çarşamba Süper Kupa'da Marsilya ile karşılaştı ve 2-1 kazanarak kupayı kazandı. Ligde iyi gidiyorlar ama hala Lyon'un 1 puan gerisindeler. Angers'ye karşı hırslı olacaklar. Ev sahibi de fırsat kollayacak. 2.5 üstü bir sonuç bekliyorum.

Dortmund – Mainz Maç Sonucu 1

Misli.com’da canlı bahis yaparken aynı zamanda canlı seyredebileceğiniz maçta Borussia Dortmund evinde Mainz ile karşılaşacak. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %26’sı ev sahibinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Bundesliga Uzmanı Fatih Demireli’nin Yorumu